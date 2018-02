Pflegeregress fiel und die Anmeldungen für Heimplätze steigen

LINZ/UMGEBUNG. Nachfrage in Linzer Seniorenzentren um 20 Prozent höher - in Linz-Land gibt es nun eine Warteliste für Betroffene

Mit Spannung verfolgen Städte und Gemeinden, wie sich die Abschaffung des Pflegeregresses mit 1. Jänner auf die Belegung ihrer Alten- und Pflegeheime auswirkt. Denn solange offen ist, wie viele Menschen in den Heimen künftig betreut werden müssen, und wie viel Geld die Kommunen vom Bund rückerstattet bekommen, ist auch offen, welche Kosten Städte und Gemeinden künftig schultern müssen. In Linz zeigt der Umstand, dass auf Privatvermögen nicht mehr zugegriffen werden darf, um die Pflegekosten abzudecken, jedenfalls deutliche Auswirkungen.

Knapp 180 Anmeldungen gab es mit Stand gestern für die zehn städtischen und sieben privaten Pflegeheime. "Das sind um 20 bis 25 Prozent mehr als üblich", sagt Sozialreferentin, Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP).

Diese Steigerung sei aber nicht nur auf den Wegfall des Pflegeregresses zurückzuführen. Auch die zusätzlichen Heimplätze, die durch die Schließung der Kursana-Residenz in Urfahr gefunden werden müssen, heben die Statistik. Die meisten Kursana-Bewohner sind zwar bereits in anderen Zentren untergebracht, einige stehen aber noch auf der Warteliste.

Besagte Warteliste variiere ständig, sagt Hörzing. Ziel der Stadt sei es jedenfalls, jedem Linzer, der einen Pflegeplatz brauche, innerhalb eines Monats auch einen solchen anzubieten.

Keine freien Plätze mehr

Auch in Linz-Land sind die Folgen des Wegfalls in den zehn Heimen des Bezirks – neun werden vom Sozialhilfeverband betrieben, eines von der Gemeinde Pasching – spürbar. "Wir haben insgesamt 1113 Plätze, davon sechs für Wachkoma-Patienten. Bislang hatten wir immer 20 bis 30 Plätze frei, konnten also dringende Fälle unterbringen", sagt Bezirkshauptmann Manfred Hageneder. "Derzeit ist der Leerstand null, und wir haben eine Warteliste von 49 Personen."

Wie lange es dauert, bis die Wartenden einen Platz bekommen, sei schwer abzuschätzen, weil es bislang immer freie Plätze gab. Außerdem spielt die Dringlichkeit bei der Vergabe der Plätze eine Rolle. Auch wie sich die Zahl der Anmeldungen entwickle, könne man nicht vorhersagen. "Wir sind selber gespannt", sagt Hageneder. "Wir wissen nicht, ob die Anmeldungen weiter so steigen oder ob nun der Höhepunkt erreicht ist, weil sich alle, die früher einen Beitrag hätten leisten müssen, gleich mit Jänner 2018 angemeldet haben."

Man beobachte die Entwicklung beim Sozialhilfeverband aber sehr genau, ob man die Unterbringungen weiter wie bisher schaffe, sagt Hageneder: "Sonst müsste man darüber nachdenken, ob man bei den Kriterien für die Aufnahme in ein Pflegeheim nachjustieren muss."

