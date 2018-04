Passanten fanden Königspython im Allhaminger Forst

ALLHAMING. Ein Unbekannter hat eine Riesenschlange samt Terrarium neben einer Forststraße in Allhaming (Bezirk Linz-Land) ausgesetzt. Nun wird nach dem Besitzer gesucht.

Die dreijährige Würgeschlange wurde von den Tierrettern versorgt. Bild: VFTÖ

Einen ungewöhnlichen Fund machten Passanten am Samstag gegen acht Uhr morgens im Allhaminger Forst: Unmittelbar neben der Forststraße in dem Waldstück zwischen Weißkirchen und dem Autobahnzubringer Allhaming entdeckten sie ein Terrarium und erstatteten Anzeige bei der Polizeiinspektion Neuhofen an der Krems.

Wie sich herausstellte, befand sich eine Königspython in dem entsorgten Behältnis. Mitarbeiter vom Verband für Tierrettungswesen wurden hinzugezogen. Die Tierretter übernahmen die Versorgung der drei Jahre alten Riesenschlage.

Belohnung für Hinweise

Wer die ungiftige Würgeschlange im Wald ausgesetzt hat, ist nicht bekannt, heißt es seitens der Polizei. Das Terrarium dürfte allerdings noch nicht länger als einen Tag dort gelegen haben.

Auf Facebook hat der Verband für Tierrettungswesen (VFTÖ) einen Aufruf gestartet. Für Hinweise, die zum ehemaligen Halter des Tieres führen, wurde von Seiten des VFTÖ eine Belohnung ausgesetzt. Alle Informationen werden vertraulich behandelt.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Nummer 0664/2763848 oder bei der Polizei Neuhofen unter 0591334139 entgegen genommen.

Der Beitrag wurde binnen weniger Stunden mehr als 400 Mal geteilt. Viele Nutzer äußerten sich erbost und verständnislos über den Tierquäler.

Der Königspython ist mit einer maximalen Gesamtlänge von etwa 2 Metern die kleinste Art in der Gattung der Pythons. Ihr natürlicher Lebensraum sind Tropen West- und Zentralafrikas. Die ungiftige Würgeschlange ernährt sich von kleinen Säugetieren und Vögeln.

Bei Schlangenhaltern gilt sie neben der Boa Constrictor zu den beliebtesten Arten. Einsteiger scheitern jedoch oft an der Haltung der sensiblen und stressempfindlichen Tiere.

Lokalisierung: Hier wurde das Terrarium gefunden

