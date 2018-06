Pannenhelfer am Parkplatz bestohlen

ENNS. Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer wurde bestohlen, als er Pannenhilfe leistete.

Donnerstag Nacht, kurz vor Mitternacht wurde einem 29-jährigen Rumänen eine Herrenhandtasche mit Dokumenten und Bargeld aus seinem Auto gestohlen, als dieser Pannenhilfe leistete.

Er wollte auf dem Rasthausparkplatz an der A7, Gemeindegebiet Enns einem befreundeten Lkw-Fahrer helfen und ließ dabei sein Auto unversperrt. Diesen Moment nutzte eine unbekannte Frau für den Diebstahl. Ein Lkw-Lenker, der die Szene beobachtete, gab an, dass die Täter in einem weißen BMW mit deutschem Kennzeichen geflüchtet seien. Eine Fahndung nach den Tätern verlief negativ.

