Ottensheim: Gemeinderat entscheidet heute über innovatives Wohnprojekt

OTTENSHEIM. Cohousing-Modell wird seit 2014 geplant - Bürgermeister will Vorhaben aufschieben.

Verein Cooheim - Gemeinschaftliches Wohnen in Ottensheim Bild: Weihbold

Spannung vor der heutigen Gemeinderatssitzung in Ottensheim: 25 Wohneinheiten sollen in einem sogenannten Cohousing-Projekt, das das Zusammenleben mehrerer Generationen unter einem Dach fördert, im Ortszentrum entstehen. Seit Jahren wird das Vorhaben geplant, doch nun könnte die neue Wohnform vom Gemeinderat abgelehnt werden.

Der Verein "Cooheim - Gemeinschaftliches Wohnen in Ottensheim" hat die Idee, die privates Wohnen mit Gemeinschaftsräumen und -aktivitäten verbindet, bereits 2014 vorgestellt. "Das Projekt wurde von Anfang an sehr positiv gesehen", erinnert sich Ferdinand Kaineder von Cooheim. In den drei Jahren seit der Vereinsgründung im Jahr 2015 habe man intensiv mit der Stadt und vor allem mit Bürgermeister Franz Füreder zusammengearbeitet. Füreder steht dem Projekt grundsätzlich auch positiv gegenüber, wie er im Gespräch mit den OÖNachrichten sagte. Aber: "Wir würden unserem örtlichen Entwicklungskonzept nicht treu bleiben, wenn das Projekt jetzt verwirklicht wird."

Nicht zu viel Wachstum

Dem Konzept zufolge soll Ottensheim in den nächsten zehn Jahren maximal um zehn Prozent wachsen. Zudem würde der jetzt schon bestehende Platzmangel in den Kinderbetreuungseinrichtungen durch das Projekt weiter verschärft, argumentiert Füreder. "Dieses Argument ist uns neu", kontert Kaineder und zeigt sich enttäuscht von der Gemeindepolitik. In den vergangenen Jahren habe man gemeinsam an einer Straßenlösung für das Grundstück gearbeitet, auf dem sich zur Zeit vor allem Schrebergärten befinden.

Kaineder vermutet hinter der skeptischen Haltung auch Bedenken bei den Anrainern. Immerhin sei es ein "sehr neues und innovatives Modell mit einem anderen Eigentumsverständnis". Für die 40 bis 110 Quadratmeter großen Wohnungen sollen die Bewohner keine Miete bezahlen. Sie beteiligen sich mit finanziellen Eigenmitteln am Verein und organisieren in sogenannten "Arbeitskreisen" das gemeinschaftliche Leben innerhalb des Projekts. Auch das Stift Wilhering als Eigentümer des Grundstücks wolle die Umwidmung des bisher landwirtschaftlich genutzten Grundes, sagt Cooheim-Vorstand Johannes Rammerstorfer.

Die 31 Gemeinderäte in Ottensheim sind in der Causa gespalten. Entschieden wird heute, wobei Füreder eine Aufschiebung des Projektes bevorzugen würde, wie er sagt. Der Verein hofft auf ein "Umdenken in letzter Sekunde". Einen Plan B gebe es nicht. (sc)

