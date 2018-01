Ottensheim: Gemeinde-Entwicklungskonzept stoppt Wohnprojekt

OTTENSHEIM. Klare Entscheidung im Gemeinderat – Verein "Cooheim" will Mitte Februar diskutieren, wie es mit der Idee weitergehen wird.

Wie zu erwarten war, stimmte Montagabend der Gemeinderat von Ottensheim mit 19 zu 12 Stimmen gegen die Umwidmung eines bisher landwirtschaftlich genutzten Grundstücks. Hier wollte, wie berichtet, der Verein "Cooheim – Gemeinschaftliches Wohnen in Ottensheim" ein generationenübergreifendes Wohnprojekt verwirklichen. Dort hätten Menschen jeden Alters und aller sozialer Schichten in 25 Wohneinheiten ein neues Zuhause im Ortszentrum finden sollen. Dieses Vorhaben ist nun – zumindest vorerst – gestoppt. "Wir sind sehr enttäuscht über den negativen Beschluss", sagte Ferdinand Kaineder von Cooheim den OÖN. Aufgrund der Diskussionen in den vergangenen Wochen sei er allerdings davon auch nicht überrascht gewesen. Als Grund für das "Nein" im Gemeinderat nannte Bürgermeister Franz Füreder (VP) nicht das Projekt an sich, sondern das Örtliche Entwicklungskonzept (ÖEK).

Grenze für Wachstum

"Im Vordergrund der Entscheidung stand die Flächenwidmung", so Füreder weiter. Das Entwicklungskonzept für Ottensheim wurde bereits im Jahr 2013 beschlossen. Demnach soll der Ort in den nächsten zehn Jahren um maximal zehn Prozent wachsen. "Daran halten wir uns", sagt Füreder. Aktuelle Bauvorhaben überschreiten diese Bestimmung bereits. Auch die Konsequenzen dieser "Wachstumsgrenze" dürfe man nicht außer Acht lassen. Denn ansonsten könnte das Land Oberösterreich im schlimmsten Fall eine Amtshaftungsklage einleiten.

Mitte Februar treffen sich die Vereinsmitglieder von "Cooheim" zu einer Generalversammlung. Dann wollen sie entscheiden, wie es mit ihrem Projekt weitergehen soll. Eine Alternative haben die Initiatoren des Wohnprojekts noch nicht. (sc)

