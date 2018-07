Opposition bohrt in Akten-Affäre weiter

LINZ. Neos, Grüne und ÖVP intensivieren Recherche um nicht behandelte und verjährte Akten.

Sichten jede Menge Unterlagen, um mehr Licht in die Aktenaffäre zu bringen: Eypeltauer, Roschger, Hajart Bild: OÖN/eda

Es gibt Mitarbeiter im Linzer Magistrat, die behaupten, dass es im Amt "seit vielen Jahren ein offenes Geheimnis war, dass in der Abteilung Verwaltungsstrafen Chaos herrscht." Ein anderer nennt die Zustände dort "einen Sauhaufen", der allgemein bekannt gewesen sei. Ebenso sei immer wieder nach außen gedrungen, dass in dieser Abteilung Arbeit einfach liegen bleibe.

Gleichzeitig sagt die Magistratsleitung, von den Problemen in besagter Abteilung nichts gewusst zu haben. Die dortige Leitung habe Probleme oder den Wunsch nach mehr Personal vor Aufpoppen der Affäre nicht formuliert.

Und Klaus Luger, als Bürgermeister oberster politischer Chef im Haus, sagt, dass er erst am 2. Juni des Jahres 2016, als ihn die Finanzpolizei wegen nicht bearbeiteter Anzeigen kontaktiert hatte, von den Vorfällen in der Abteilung Strafverfahren erfahren habe.

Wer sagt die Wahrheit, wer nicht?

Wer sagt die Wahrheit? Wer nicht? Und was ist über Jahre tatsächlich vorgegangen in jener Abteilung, in der laut städtischem Kontrollamt mehr als 2800 Anzeigen verjährt sind? Darunter 1157 Fälle, bei denen die zuständigen Beamten offenbar völlig tatenlos geblieben sind.

Das sind die zentralen Fragen in der sogenannten Linzer Akten-Affäre, deren wahres Ausmaß bis heute niemand einschätzen kann. Weder ist bekannt, wie hoch der finanzielle Schaden ist, der der Stadt und anderen Behörden durch das Nicht-Vorschreiben und Nicht-Einheben von Verwaltungsstrafen entstanden ist. Noch ist geklärt, wer Verantwortung in der Sache übernehmen muss.

Während die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Wien und der Bundesrechnungshof seit Monaten in der Causa ermitteln, hat sich in Linz aus Grünen-Klubchefin Ursula Roschger, VP-Klubchef Martin Hajart und dem stv. Neos-Fraktionsführer Felix Eypeltauer eine selbsternannte "Aufklärerallianz" gebildet. Sie recherchieren seit mittlerweile einem Jahr intensiv in der Sache und wollen die Arbeit über den Sommer noch einmal intensivieren. In einem Punkt sind sich die drei Parteienvertreter aber längst einig.

"Das massive Organisationsversagen, das es hier gegeben hat, kann man nicht nur auf die Mitarbeiter abschieben. Da gibt es auch Verantwortung auf politischer Ebene", formuliert Roschger, was auch Eypeltauer und Hajart unterstützen. Und dass die Magistratsführung, also Direktorin Martina Steininger, von den Problemen in der Abteilung Verwaltungsstrafen nichts gewusst haben soll, bezweifeln die drei auch. Und weil nicht auszuschließen sei, dass es gröbere Probleme auch in anderen Abteilungen des Magistrats gebe, forderten sie in der jüngsten Gemeinderatssitzung eine Überprüfung aller Abteilungen, die mit behördlichen Aufgaben betraut sind. Den Antrag haben SPÖ und FPÖ mit ihrer Mehrheit abgelehnt.

"Jetzt überlegen wir, das Kontrollamt mit einem Beschluss, bei dem ein Drittel der Stimmen im Gemeinderat genügt, selbst zu beauftragen", sagt Hajart.

