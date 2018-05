Ohne Würstelstandl wäre Österreich ein bisserl ärmer

Ich habe lange in Wien gelebt und so manchev Wiaschtel am Würstelstand gegessen. Aber „Bittschen a Eitrige mit an Schas, an Krokodü, an Bugl und ana Hüsn“ habe ich nie gehört. Diesen immer wieder zitierte Satz wird man an einem Wiener Würstelstand nie hören, da würde man sofort als Tourist enttarnt.