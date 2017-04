Oberwirt soll Traditionsgasthaus bleiben

LINZ. Der Oberwirt in St. Magdalena soll ein Traditionsgasthaus bleiben – Bewerbungen sind bis 15. Mai möglich.

Der Oberwirt in St. Magdalena steht derzeit leer. Bild: Stadt Linz

Dass der Oberwirt in St. Magdalena dringend mit neuem (gastronomischen) Leben erfüllt werden muss, ist ein Gebot der Stunde. Nachdem der Rechtsstreit mit dem bisherigen Pächter, wie gestern exklusiv berichtet, seit Montag gerichtlich geklärt ist, kann sich die Stadt Linz als Eigentümer des Gebäudes auf die Suche nach einem neuen Wirt machen. Seit Ende Februar steht das Gasthaus im Zentrum von Magdalena nämlich schon leer.

Für Liegenschaftsreferent Vizebürgermeister Christian Forsterleitner (SP) ist die Marschrichtung klar: "Wir suchen einen Wirt für St. Magdalena, der das enorme Potenzial erkennt." Damit ist nicht nur die besondere Lage mit Ausblick auf Linz gemeint. Mitten im Ortskern beheimatet, hat das Gasthaus hier eine lange Tradition, war wichtiges Kommunikationszentrum für die hier lebenden Menschen und Vereine. Eine Funktion, die das Haus zuletzt verloren hat, was auch im Viertel so gesehen wird. Die Menschen in Magdalena würden ein Dorfwirtshaus wollen, bekamen die OÖN zu hören. Dazu trage auch die Besonderheit des Stadtteils bei, in dem das dörfliche Leben noch so richtig traditionell stattfinde. So sei es von Vorteil, dass der Musikverein im gleichen Gebäude angesiedelt ist, kommentierte ein OÖN-Leser die Vorgänge um den Oberwirt.

Mit anderen Worten: Der neue Pächter, den die Stadt Linz nun sucht, findet grundsätzliche ideale Voraussetzungen, zumal sich neben dem aktiven Vereinsleben die Räumlichkeiten auch für Feiern aller Art eignen. Und die Nähe zur Kirche macht den Oberwirt auch für Hochzeits- oder Tauffeiern interessant.

Bis spätestens 15. Mai können sich nun Interessenten, die die erforderlichen gewerbebehördlichen Voraussetzungen erfüllen, beim Magistrat Linz bewerben. Erst in der Folge wird klar sein, wann das Traditionsgasthaus wieder in Betrieb gehen wird.

1 Kommentar (1507) · 13.04.2017 06:33 Uhr von athena· 13.04.2017 06:33 Uhr dank der blinden bauwut von immer noch höheren häusern in magdalena hat es nicht nur seinen flair verloren sondern hat auch der terasse beim oberwirt die aussicht genommen! somit wenig einladend sich dorthin zu setzen! Antwort schreiben

