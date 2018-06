Öde Städte, leere Auslagen, wollen wir das?

Ein Gastkommentar von Werner Prödl, Vorstand des Linzer City Rings.

Werner Prödl Bild: (Volker Weihbold)

Der Trend ist eindeutig. Sechs von zehn österreichischen Konsumenten kaufen Einzelhandelswaren im Netz. Wir reden von einer Kundengruppe von 4,1 Millionen Personen. Im Schnitt geben sie pro Jahr rund 1700 Euro dabei aus, was sich auf einen Umsatz von sieben Milliarden Euro summiert.

Die kleine österreichische Binnenökonomie bringt es mit sich, dass ein Großteil dieser Einkäufe aus Importen besteht. In keinem anderen Land, Luxemburg und Malta ausgenommen, ist der Anteil ausländischer Produkte am Online-Handel größer als in Österreich.

Diesen Fakten müssen wir ins Auge sehen. Der Online-Handel ist ein mächtiger Zweig, ohne dass wir uns den damit verbundenen Fragen stellen. Strukturfragen sind tangiert, die nicht bei jedem Klick beachtet werden. Wohin gehen die Umsätze? Wo werden dafür Steuern bezahlt? Wo werden die damit verbundenen Arbeitsplätze gesichert?

Garantiert nicht bei den großen Playern, die keinen einzigen unserer Mitarbeiter beschäftigen, die null Wertschöpfung für Österreich erbringen. Oberstes Ziel dieser Giganten ist es, Marktanteile zu sichern. Nicht zu reden von den langen Wegen, die die Pakete zu den Konsumenten nehmen müssen, ebenso wie der Anteil der Retouren in einem unverantwortlichen Ausmaß steigt. Ist das notwendig und wirklich so cool?

Dem stationären Handel muss angesichts dieser Herausforderung klar sein, wo seine Zukunftschancen liegen.

Natürlich gilt es, die Möglichkeiten des Internets zu nutzen, auch Waren auf einer aktuellen Homepage anzubieten. Nicht immer ist der Preis ausschlaggebend.

Service, Beratung, Fachkenntnisse, Freundlichkeit von Mitarbeitern, Verfügbarkeit der Waren und die Möglichkeit der schnellen Abholung vor Ort sind oft Kriterien für die Wahl der Einkaufsstätte. Zudem gibt es eine Vielzahl an Produkten, die man sehen, fühlen, riechen, probieren sollte und wohl auch möchte, ehe man sie kauft – das geht eben am besten im stationären Geschäft.

Wichtig ist auch das Einkaufserlebnis, wie es unsere Einkaufsstraßen bieten – mit Cafés und Restaurants, mit viel Flair und einem natürlich gewachsenen Umfeld. Was ist dagegen die öde virtuelle Welt?

Lassen Sie mich daher an die Vernunft appellieren: Was kommt in einigen Jahren auf uns zu, wenn dieser Trend anhält? Es werden stationäre Geschäfte aufgelassen werden müssen, heute noch belebte Einkaufsstraßen veröden. Ein Verlust an Lebensqualität wird die Folge sein. Es liegt an uns Käufern, dass es nicht dazu kommt.

Werner Prödl ist Vorstand des Linzer City Rings.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema