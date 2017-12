Ö3-Aktion: Weihnachtslieder auf "bummvollem" Hauptplatz

LINZ. Kein Durchkommen gab es Samstagabend auf dem Linzer Hauptplatz: Hunderte Menschen haben sich vor dem Studio des Ö3-"Weihnachtswunders" zum Adventsingen versammelt.

Bild: Screenshot Livestream Ö3

Die Musikstars Julian le Play, Thorsteinn Einarsson, Thomas David, Zoe und Piccanto haben sich Samstagabend in dem gläsernen Studio vor dem Alten Rathaus eingefunden, um miteinander Weihnachtslieder zu trällern. Zahlreiche Zuhörer harrten vor der "Ö3-Wunschhütte" aus, um das Event mitzuerleben.

Nach dem "Adventsingen" findet auf dem Hauptplatz die "Silent Disco" statt. Von 20.30 bis 23.30 Uhr heißt es "Kopfhörer gegen Spende“, denn bei der "stillen Disco" wird keine Musik zu hören sein.

Wer nicht live dabei sein kann, hat via Livestream die Möglichkeit, in das Studio zu blicken.

Auch am Samstag waren beim "Weihnachtswunder" wieder viele Stars zu Gast: Schlagerstar DJ Ötzi, Ex-Skispringer Andi Goldberger und der Schauspieler und Kabarettist Josef Hader schauten heute bei den Moderatoren Robert Kratky, Andi Knoll und Gabi Hiller vorbei.

Das "Ö3-Weihnachtswunder" gastiert seit Dienstag in Linz: 120 Stunden lang senden die Radiostars aus dem gläsernen Studio vor dem Alten Rathaus. Das Trio erfüllt Musikwünsche gegen eine Spende, die wiederum Menschen in Not helfen soll. Am Sonntag um 10 Uhr endet die Aktion.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema