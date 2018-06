Neun-Millionen-Ausbau des Olympiazentrums in Linz eröffnet

LINZ. Nach knapp zwei Jahren Bauzeit ist am Freitag in Linz das erweiterte Olympiazentrum eröffnet worden. Neun Millionen Euro hat das Land Oberösterreich investiert, um die Qualität auf der Gugl zu verbessern.

v.l.: Landessportdirektor Mag. Gerhard Rumetshofer (Leiter des Olympiazentrums OÖ), Olympiasieger Christoph Sieber (Sportlicher Leiter des ÖOC), Handbiker Walter Ablinger, Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer, Fechter Josef Mahringer, Kanutin Viktoria Schwarz und LH-Stv. Dr. Michael Strugl eröffneten das neue Olympiazentrum OÖ. Bild: PHOTO PLOHE

"Wer Topleistungen erwartet, muss auch perfekte Trainingsbedingungen zur Verfügung stellen", erklärte Landeshauptmannstellvertreter und Sportreferent Michael Strugl (ÖVP).

In der finalen Bauphase sei es noch sportlich geworden, meinte Landessportdirektor Gerhard Rumetshofer. Doch der Wettlauf gegen die Zeit wurde gewonnen und die feierliche Eröffnung konnte wie geplant über die Bühne gehen. Für Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) ist die Neun-Million-Euro-Investition im Olympiazentrum das "Highlight der Infrastruktur-Offensive des Landes" in der jüngsten Zeit. Damit werde eine weitere Maßnahme der "Sportstrategie Oberösterreich 2025" umgesetzt. Jetzt könne das Land den Sportlern eine "optimale Basis für zukünftige Erfolge" liefern.

Bei einem Rundgang durch die barrierefreie Anlage wurden den rund 300 Gästen die Neuerungen auf der Gugl präsentiert. Ein Höhepunkt sei die neue Kraftsporthalle, der auch ein "Technogym Innovation Lab" angeschlossen ist. Im Kellergeschoß entstand ein neues Fecht-Trainingszentrum, im Erdgeschoß gibt es die "Betreuungsstraße" Olympiazentrum mit Sportmedizin, -physiotherapie, -massage, -wissenschaft und -psychologie und -ernährung. Einen Bewegungsraum sowie zwei Veranstaltungssäle wurde im ersten Stockwerk. Und im obersten Stockwerk wurden für Nächtigungsgäste 14 neue Doppel- und zwei Einzelzimmer mit Balkon geschaffen.

Seit Oktober 2004 ist das Trainingszentrum in der oö. Landessportschule, die ab 1. Juli offiziell Landesportzentrum heißen wird, eines von sechs zertifizierten Olympiazentren in Österreich. Mehr als 110 Athleten sind aktuell in den Kadern des Olympiamodells eingestuft, weiters trainieren rund 200 Schüler des Talentezentrums regelmäßig auf der Gugl. Außerdem werden auch den Partnern Heeres-Leistungssportzentrum und Bundessportakademie Trainingsmöglichkeiten geboten.

