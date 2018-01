Neujahrsradlern schien sogar die Sonne

LINZ. In Linz starteten rund 100 Radfahrer gestern symbolisch in die neue Saison.

Bei teilweise sonnigem Wetter und milden Temperaturen eröffnete gestern die Radlobby Oberösterreich die neue Radsaison. Zum achten Mal wurde damit zu Jahresbeginn darauf aufmerksam gemacht, dass das Fahrrad als Alltagsverkehrsmittel immer Saison hat. In Linz waren rund 100 Radfahrer aktiv im Einsatz, unter ihnen mit Dompfarrer Maximilian Strasser auch ein begeisterter Alltagsradfahrer. Heuer sind viele Linzer durch das milde Wetter beim Rad geblieben. Ein zuverlässiger Winterdienst auf Radwegen hilft dabei, so Paul Weber, Vorsitzender der Radlobby Oberösterreich. Übrigens: Auch in Enns und in Frankenburg traf man sich gestern zum Neujahrsradeln.

