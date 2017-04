Neuer Oberwirt in Magdalena gesucht

LINZ. Bezirksgericht Linz gab der Stadt recht – Zahlungsverzug hatte zur Klage geführt.

Geschlossen. Den Hinweis, mit weißer Kreide in zarter Schrift formuliert, findet man auch erst, wenn man direkt vor der Eingangstür zum Oberwirt in St. Magdalena steht. Wer ohne Vorwissen an dem Lokal im Zentrum des Stadtteils in Urfahr vorbei flaniert, käme angesichts der Speisekarte im Aushang auch gar nicht auf die Idee, dass es hier keinen Gastbetrieb mehr gibt.

Das könnte sich bald wieder ändern. Denn die Stadt Linz hat als Besitzerin des Gebäudes, in dem sich das Traditionsgasthaus befindet, Anfang der Woche einen wichtigen Sieg vor Gericht gegen den Pächter errungen.

Der war im Februar von der Stadt geklagt worden, nachdem offene Rechnungen im Herbst des Vorjahres die Situation eskalieren ließen. Dazu kam, dass der Pächter den Betrieb ohne vorherige Absprache mit der Stadt an einen neuen Wirt – einen Griechen – weitergeben wollte.

Das ging Vizebürgermeister Christian Forsterleitner (SP), zuständig für die Liegenschaften der Stadt, zu weit. "Der Eigentümer muss mit entscheiden können, wer das Lokal betreibt."

Pächter kam nicht

Am Bezirksgericht Linz ging am Montag alles sehr schnell. Der Beklagte erschien nämlich nicht, womit ein Versäumnisurteil erging. Dieses bedeutet, dass der Vertrag mit dem Pächter aufgelöst ist.

Streitpunkt war auch, ob der Vertrag juristisch als Miet- oder als Pachtverhältnis gilt. Bei einem Mietverhältnis wäre es möglich, sich selbst einen Nachfolger zu suchen, was bei einem Pachtverhältnis nicht so ist. Nachdem mit Gerichtsbeschluss nun kein Vertrag mehr besteht, kann sich die Stadt auf die Suche nach einem neuen Pächter für das Wirtshaus machen. Diese Suche wird wahrscheinlich schnell beginnen, damit das Wirtshaus mit seinem schönen Gastgarten möglichst rasch belebt wird. Als sehr wahrscheinlich gilt dabei, dass sich die Stadt um einen Wirt bemühen wird, der den Betrieb als bodenständiges Lokal weiterführen wird.

Ein klassischer Stadtwirt

Aufgrund der Lage inmitten von St. Magdalena nahe der Kirche ist das Gasthaus prädestiniert für einen klassischen Stadtwirt. Diese Tradition zu erhalten, war 1999 der Grund, warum die Stadt den Oberwirt gekauft hat, der seither drei Pächter gehabt hat.

Neben einem neuen Lokalbetreiber geht es für die Stadt auch noch um offene Forderungen vom jetzt ehemaligen Pächter in der Höhe von 22.000 Euro. Viel Aussicht auf Erfolg gibt es nicht. Gegen den Pächter wurde gestern ein Privatkonkursverfahren eröffnet.

