Neuer Oberwirt: Vertrag ist unter Dach und Fach

LINZ. Christian Rathner ist der neue Pächter und wird im Herbst das Wirtshaus in St. Magdalena beleben.

Seit knapp eineinhalb Jahren steht der Oberwirt in St. Magdalena leer. Das Schild mit dem Hinweis "vorübergehend geschlossen" erzeugte in den vergangenen Monaten den Eindruck, dass hier ein Wunsch nicht in Erfüllung geht, weil das "vorübergehend" kein Ende nehmen wollte.

Nun wird das eintreten, worüber die OÖNachrichten bereits Anfang März berichtet haben. Koch Christian Rathner wird den Oberwirt übernehmen. Der Pachtvertrag mit der Stadt Linz, dem Besitzer des Hauses, ist jetzt unter Dach und Fach und wurde gestern einstimmig im Liegenschaftsausschuss beschlossen. Alle Beteiligten sind zufrieden.

"Das ist ein gutes Ergebnis", sagte Gemeinderat Michael Rosenmayr (VP), der sich auch darüber freut, dass der Musikverein von St. Magdalena über dem Wirtshaus auch in Zukunft hier seine Proben abhalten wird können. Wie überhaupt das Vereinsleben im Stadtteil in Urfahr mit dem Oberwirt intensiviert werden soll.

Dies ist auch der zuständigen Stadträtin Regina Fechter (SP) zu verdanken, die sich seit Monaten sehr um eine Lösung bemüht hatte. Bis der Oberwirt wieder als traditionelles Gasthaus seine Türen öffnen wird, dauert es noch ein wenig. Denn es sind Adaptierungsarbeiten notwendig. Somit wird es erst im Herbst losgehen. (rgr)

Christian Rathner wird der "neue Oberwirt".

