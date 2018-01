Neue Verwendung für den Leisenhof ?

LINZ. Durch die Schließung der Burg Altpernstein in Micheldorf (die OÖN haben berichtet) ist die Katholische Jugend Oberösterreich auf der Suche nach einem neuen Begegnungszentrum.

In Frage kommen könnte ein Hof in unmittelbarer Nachbarschaft des Petrinum in Linz-Urfahr.

Der sogenannte Leisenhof am Fuß des Pöstlingbergs markiert den Beginn des Kreuzweges zur Wallfahrtskirche. Die Verantwortlichen sehen in dem Areal rund um den zweigeschoßigen Vierkanthof, der früher als Wirtschaftshof beim Petrinum verwendet wurde, einen ansprechenden Ort für diözesane Jugendarbeit. Die Lage und die gute öffentliche Erreichbarkeit sprechen für den Standort.

Details müssen geklärt werden

Gemeinsam mit der Diözesanen Immobilienstiftung soll nun eine Detailplanung und eine Einschätzung zur Realisierung für dieses Vorhaben erfolgen. Erst nach Abklärung aller Details und einer Kostenübersicht wird die Diözesanleitung dann endgültig über das Projekt entscheiden.

