Neue Bäckerei für Urfahr

LINZ. Oliver Raferzeder und Stefan Faschinger expandieren in die Hauptstraße.

Oliver Raferzeder und Stefan Faschinger eröffnen ihr zweites Geschäft. Bild: Alexander Schwarzl

Wochenlang führte die Ankündigung, dass es ein Schallplattengeschäft wird, die Konkurrenz in die Irre. Jetzt glauben manche gar, dass hier laut Plakat ein Etablissement eröffne. Doch die "knackige Brigitte" und "süße Christine", die "bald hier tanzen", sind Brote der Bäckerei "Brotsüchtig", die an der Ecke Hauptstraße/Reindlstraße in Linz-Urfahr ihr zweites Geschäft nach dem in der Herrenstraße eröffnet. Im Februar sperren im schon länger leer stehenden "Knusperhäuschen" der Urfahraner Familie Moser der Bäcker Stefan Faschinger und sein Geschäftspartner Oliver Raferzeder auf.

Sie backen seit Mai 2016 Brot nach einem besonderen Konzept. Ausschließlich bio, ausschließlich Dinkel und Roggen, und das manchmal angekeimt. Es wird traditionell langsam gebacken. Alte Sorten werden wiederbelebt, etwa Ebners Rotkorn, das Mühlviertler Biobauern kultivieren. "Weniger Ertrag, aber schmackhafter", sagt Stefan Faschinger (30). Er stammt aus einer alteingesessenen Urfahraner Bäckerfamilie und rückt mit dem neuen Geschäft in der Hauptstraße näher an die Backstube in der Leonfeldner Straße 6.

Geschäftspartner Oliver Raferzeder (28) ist IT-Techniker. Doch als Schwager von Stefan Faschinger ist er "brotsüchtig" geworden. Jüngster Brot-Streich ist "Adams Apfel", bei dem der Teig statt mit Wasser mit Bio-Apfelsaft von Peterseil in Luftenberg angerührt wird. Zehn Mitarbeiter beschäftigt "Brotsüchtig" derzeit. Auch Vater Stefan Faschinger sen. und Mutter Elke arbeiten mit. Alle hielten, was den neuen Standort betrifft, dicht. Denn gesucht wurde monatelang, bis der ideale "Plattenladen" gefunden war.

