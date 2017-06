Nach Unfall soll die Laskahof-Kreuzung in Linz endlich entschärft werden

LINZ. Das Unfallopfer (14) ringt mit dem Tod. Der Verkehrsknotenpunkt gilt seit Jahren als gefährlich.

Auf dieser Kreuzung passierte der Unfall. Bild: Alexander Schwarzl

Nach dem schweren Unfall an der Kreuzung von Laskahof- und Salzburger Straße in Linz wollen die Behörden nun aktiv werden. Wie berichtet, war am Samstag der 14-jährige Kevin beim Versuch, die Kreuzung bei Rot abseits des Zebrastreifens zu queren, von einem Auto erfasst, in die Luft geschleudert und lebensgefährlich verletzt worden.

Doch die Kreuzung gilt im Viertel schon seit Jahren als gefährlich. So hat etwa die evangelische Pfarrgemeinde der Johanneskirche, die in der Nähe der Kreuzung liegt, vor einigen Jahren eine offizielle Anfrage an die Stadt Linz gerichtet: "Die Gemeinde hat damals angefragt, ob ein Umbau der Kreuzung möglich wäre, um sie sicherer zu machen", sagt Günter Höfler, seit zwei Jahren Leiter der Gemeinde. Doch dabei sei lediglich mitgeteilt worden, dass eine Unterführung wegen zu dichter Verbauung nicht möglich sei.

26.000 Autos täglich

Nun will sich Landesrat Günther Steinkellner (FP) der Sache annehmen – auch wenn nicht klar ist, wer dafür zuständig ist. Die Stadt vertritt die Ansicht, dass die Salzburger Straße Landessache ist. Beim Land geht man davon aus, dass Zebrastreifen zum Aufgabengebiet des Magistrats gehören.

Täglich passieren die Kreuzung nicht weniger 26.000 Autos. Nun will die Fachabteilung Verkehr des Landes den Straßenabschnitt analysieren und rasch mögliche Vorschläge zur Entschärfung erarbeiten. "Wie dieser schwere Unfall zeigt, ist diese Kreuzung gefährlich. Wir müssen uns die Ursachen dafür genau ansehen", sagt Günther Steinkellner. Die Kreuzung müsse entschärft werden: "Egal, wer zuständig ist. Das liegt in unser aller Interesse."

Fußballkollegen sind fassungslos: "Wir sind in Gedanken bei Kevin"

Nach dem Unfall an der Linzer Laskahof-Kreuzung, bei dem am Samstag der 14-jährige Kevin lebensgefährlich verletzt wurde, sind seine Kollegen vom Askö Westbahn Linz geschockt: „Wir sind fassungslos. Unsere Gedanken sind bei Kevin“, sagt Sportmanager Franz Wohlmuth. Sektionsleiter Herwig Bindreiter beschreibt den Schüler als guten Fußballer: „Er ist ein Kämpfer, ein ehrlicher Typ, ein braver, ruhiger Bub.“ Wie berichtet, hatte Kevin versucht, die Salzburger Straße bei Rot abseits des Zebrastreifens zu überqueren, und wurde von einem Auto erfasst.

Im Verein ist die Betroffenheit groß. Noch am Tag vor dem Unfall war er als Spieler aktiv. Tragisches Detail: Kollegen der U14-Mannschaft fuhren am Samstag an der Unfallstelle vorbei – und erfuhren erst im Nachhinein, dass dort Kevin gelegen war. Nun überlegt der Verein, seine Familie mit einem Benefiz-Spiel zu unterstützen. Der Bub schwebe weiter in Lebensgefahr, sagt Clemens Kukacka, Sprecher des Linzer Kepler-Uniklinikums: „Er wurde in künstlichen Tiefschlaf versetzt. Sein Zustand ist stabil, aber kritisch.“

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar (507) · 12.06.2017 23:45 Uhr von danube· 12.06.2017 23:45 Uhr Ich fahre oft über diese Kreuzung und ich finde es auf manchen Fahrspuren ziemlich unangenehm.



Wenn ich mich von Richtung Interspar kommend nach links in die Salzburgerstr. einordne, ist fast jedesmal das selbe Schauspiel. Es dauert ewig, bis es grün wird und dann kommen maximal drei Autos drüber. Hier ist es auch für Fußgänger gefährlich. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema