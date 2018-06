Nach Haftentlassung stieg Linzer ins Drogengeschäft ein

TRAUN. Ein arbeitsloser und einschlägig vorbestrafter Linzer wurde nun wegen Suchtgifthandels festgenommen. Er soll unmittelbar nach seiner Haftentlassung unter anderem Heroin und Kokain von einem Unbekannten in Wien gekauft und diese dann weiterverkauft haben.

Der Beschuldigte hatte unter anderem Kokain verkauft. Bild: Erwin Wodicka - wodicka@aon.at

Die Geschäfte soll der 26-Jährige im Zeitraum von Dezember 2017 bis Mai 2018 gemacht haben. Dabei handelte es sich um Heroin, Kokain, Tabletten und Cannabiskraut.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der Linzer bereits Anfang Mai festgenommen. Der 26-Jährige, der sich teilweise geständig zeigt, befindet sich seither in der Justizanstalt Linz in Untersuchungshaft.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema