Müllabfuhr unterwegs

LINZ. Auch am Samstag wird Abfall entsorgt.

Rund um die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel sind die Mitarbeiter der Müllabfuhr im Dauereinsatz. Daher wird in Linz auch am Samstag, 30. Dezember, Müll abtransportiert. Wegen der Feiertage kann der Müll aber um bis zu zwei Tage verspätet abgeholt werden. Gratis nimmt die Linz AG dafür auch heuer wieder die Christbäume mit. Sie werden jeweils montags am 8., 15. und 22. Jänner abtransportiert. Die Bäume sollen am Vorabend straßenseitig bereit gestellt werden. Insgesamt 30.000 Bäume werden so entsorgt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema