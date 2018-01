Mona-Lisa-Tunnel als Einbahn: ÖVP bleibt trotz Abfuhr hartnäckig

LINZ. Aufreger-Thema im Gemeinderat - Neben FPÖ kritisiert auch SPÖ die Idee

Diskussion um Verkehrsführung Bild: (vowe)

Nach dem Vorschlaghammer kommt die feine Klinge: Als "Faschingsscherz im Vollrausch" hatte FP-Verkehrsstadtrat Markus Hein den Vorschlag der ÖVP, den Mona-Lisa-Tunnel in Stoßzeiten doch als Einbahn zu führen, abgeschmettert.

Gestern konterte der schwarze Stadtparteichef, Vizebürgermeister Bernhard Baier, süffisant: Die reflexartige Ablehnung des Vorschlags könne er sich nur damit erklären, "dass unser visionärer Vorschlag Stadtrat Hein regelrecht überwältigt hat".

Doch abgesehen vom verbalen Geplänkel will die Stadt-VP von ihrer Idee nicht ablassen, auch wenn es derzeit kaum Chancen auf Umsetzung gibt.

Denn nach Hein hat gestern auch SP-Fraktionschef Stefan Giegler angekündigt, dass seine Partei den schwarzen Antrag in der morgigen Gemeinderatssitzung nicht unterstützen wird. Wie berichtet, beantragt die ÖVP die Prüfung folgender Frage: Kann eine wechselseitige Einbahn-Führung des Mona-Lisa-Tunnels in Ebelsberg in den Morgen- (stadteinwärts) beziehungsweise in den Abendstunden (stadtauswärts) die Stausituation im Linzer Süden wirksam entschärfen?

Man wolle eine ernsthafte Prüfung dieser Frage, nicht mehr und nicht weniger, so Baier. Schließlich nehme seine Partei Heins Idee für eine Stadtseilbahn auch ernst und lehne sie nicht reflexartig ab, nur weil eine Umsetzung schwierig sei.

Nein zu Beratungsstelle

Auch den zweiten zentralen VP-Antrag, der die Einrichtung einer städtischen Suchtberatungsstelle verlangt, werde die SPÖ nicht mittragen, sagt Giegler. Denn während VP-Klubchef Martin Hajart eine solche Beratungsstelle als wichtigen ersten Schritt einer städtischen Strategie im Kampf gegen Drogenmissbrauch sieht, spricht Giegler von Doppelgleisigkeit. Die alleinige Zuständigkeit für Suchtprävention und -bekämpfung liege beim Land, und dieses mache auch in der Stadt sehr viel, um dieser Aufgabe gerecht zu werden.

Zustimmen wird die SPÖ hingegen der Resolution der Grünen, die sich gegen den "Familienbonus" der schwarz-blauen Bundesregierung ausspricht. Das sei eine Umverteilung von unten nach oben, so Grünen-Klubchefin Ursula Roschger.

