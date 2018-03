Modernisierung von Bahnhöfen geht ins Finale

NEUHOFEN/KREMS. Bahnstrecke zwischen Nettingsdorf und Wartberg/Krems von 23. März bis 4. April gesperrt.

Noch heuer soll der Bahnhof Neuhofen modernisiert sein. Bild: ÖBB

Noch heuer werden die ÖBB-Arbeiten zur Modernisierung der drei Bahnhöfe Neuhofen an der Krems, Rohr-Bad Hall und Kematen an der Krems abgeschlossen sein. Für die 26,9 Millionen Euro teuren Bauarbeiten muss die Strecke in den Oster- und Sommerferien in Teilabschnitten gesperrt werden. Von 23. März bis 4. April wird die Pyhrnstrecke zwischen Nettingsdorf und Wartberg an der Krems gesperrt. Von 7. Juli bis 5. August ist die Strecke zwischen Nettingsdorf und Kremsmünster nicht befahrbar.

Am Bahnhof Neuhofen wird dieses Jahr der zweite Teil des neuen Mittelbahnsteigs inklusive Bahnsteigdach, Wartekoje und technischer Ausstattung errichtet. Zusätzlich finden unter anderem Arbeiten am Bahnhofsgebäude und am Vorplatz, an Gleisen und Weichen, der Oberleitung und Kabelwegen statt.

Am Bahnhof Kematen erfolgt 2018 die Hauptbauphase. Der neue Mittelbahnsteig wird etappenweise errichtet: In der ersten Jahreshälfte wird der Bahnsteig 1 hergestellt. Im Sommer folgt Bahnsteig 2 sowie das Bahnsteigsdach, eine Wartekoje und ein Infosystem. Parallel erfolgen Arbeiten an der Oberleitung. Bis August dieses Jahres erfolgt am Bahnhof Rohr-Bad Hall die Montage des Bahnsteigsdaches und der Wartekoje. Die Fertigstellung des Technikgebäudes ist im August/September 2018 vorgesehen.

