Mit dem Linzer Einzelzeitlaufen lockt ein Renner

LINZ. Obwohl "erst" zum sechsten Mal veranstaltet, ist das Linzer Einzelzeitlaufen bereits ein Fixpunkt im winterlichen Laufkalender.

Favorit Isaac Kosgei Bild: TriRun

Am kommenden Sonntag, 4. Februar, startet um 10 Uhr vor dem Seerestaurant "Das L" am Pleschinger See die diesjährige Auflage.

Mit dem Kenianer Isaac Kosgei, der für Zehnkampf Union läuft, hat der Veranstalter TriRun einen ganz schnellen Mann für die acht Kilometer lange Strecke verpflichtet. Er werde die heimische Laufelite ordentlich fordern, hieß es gestern.

Start alle 15 Sekunden

Was ist das Spezielle am Einzelzeitlaufen? Die erwarteten maximal 200 Athleten werden im Abstand von jeweils 15 Sekunden auf die Reise geschickt. Somit ist immer etwas los. Dadurch, dass auf der 4- km-Wendepunktstrecke am Donaudamm bis zur Steyregger Brücke und retour gelaufen wird, haben alle Teilnehmer die Konkurrenz stets im Blickfeld.

Für Topläufer Kosgei, der beim Linz-Marathon schon gute Figur gemacht hat, wird dies eine neue sportliche Herausforderung. Er läuft die zehn Kilometer immer noch "spielend" unter 30 Minuten, hofft Veranstalter TriRun auf eine beflügelnde Wirkung des in Linz lebenden Kenianers.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema