"Mit dem Groscherlgeschäft kannst du das nicht schaffen": Foto Strobl sperrt zu

LINZ. Die hohen Fixkosten für den Laden am Linzer Hauptplatz und das Fotostudio in der Pfarrgasse seien nicht mehr zu finanzieren, sagt Betreiber Michael Strobl.

Michael Strobl wird sich künftig "ganz auf das Fotografieren konzentrieren". Bild: Weihbold

Die Kameras sind abverkauft, und auch beim Zubehör ist der Großteil schon über den Verkaufstisch gegangen. Dass Michael Strobl einen Schlusspunkt setzt und sein Geschäft am Linzer Hauptplatz mit Ende März für immer schließt, hat sich unter den Liebhabern der Fotografie bereits herumgesprochen.

Lange habe er gezögert, sagt der 44-jährige Fotograf und Unternehmer im Gespräch mit den OÖNachrichten. Aber letztlich habe sich der Kaufmann in ihm durchgesetzt. "Wenn große Konzerne Fotos um 0,09 Cent pro Stück ausarbeiten, ist das einfach eine Konkurrenz, bei der du nicht mithalten kannst."

Wenn dann noch hohe monatlich Fixkosten zu stemmen sind, sei schnell klar: "Mit dem Groscherlgeschäft kannst du das nicht schaffen", sagt Strobl und rechnet vor: 1500 Euro Miete für das 37 m2 kleine Geschäft am Hauptplatz, 1500 Euro für das 90 m2 große Fotostudio in der Pfarrgasse, "plus die Kosten für Mitarbeiter, und schon bist du bei Fixkosten jenseits von 8000 Euro." Und das, so Strobl, sei in der Branche "als Kleiner" nicht mehr zu verdienen.

So schließt er das Geschäft, das seine Eltern Franz und Waltraud Strobl vor 20 Jahren eröffneten und er vor einem Jahrzehnt übernahm, nun schweren Herzens. Ganz aufgeben wird er die Fotografie aber nicht. Im Gegenteil. Er werde sich in günstigerer Lage, "vielleicht mit einem zweiten Fotografen", ein Studio mieten, sagt Strobl. Dann habe jeder nur die halben Kosten, "und ich kann mich wieder ganz auf meinen Ursprung, das Fotografieren, konzentrieren." Natürlich sei auch hier der Markt, etwa bei der Hochzeitsfotografie, stark umkämpft. Aber mit Fotos "quer durch den Gemüsegarten habe ich mir die letzten 20, 25 Jahre ein großes Netzwerk an Kunden aufgebaut." Und wer sich mit seinen Bildern von der Konkurrenz unterscheide, habe sehr wohl Chancen am Markt.

