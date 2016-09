Mit 137 km/h in 70er-Beschränkung

TRAUN. Doppelt so schnell als erlaubt war ein 22-Jähriger am Mittwoch mit einem Mercedes unterwegs. Er habe sich zu einem Rennen verleiten lassen, erklärte der Raser die massive Geschwindigkeitsüberschreitung.

137 km/h zeigte das Messgerät den Trauner Polizisten an, als sie im Zuge von routinemäßigen Verkehrskontrollen Mittwochabend um 22:15 Uhr einen Mercedes CLS 350 auf der B1 in Traun kontrollierten. Der 22-jährige Lenker aus Gusen gab an, dass er sich zu einem Rennen habe verleiten lassen. Auf dem Straßenabschnitt besteht eine 70 km/h-Beschränkung.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema