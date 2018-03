McDonald's startet Lieferservice in Linz

LINZ. Was vor mehr als vier Jahren in Wien begonnen hat, gibt es nun auch in Linz: Die amerikanische Fast-Food-Kette McDonald’s bietet seinen Lieferservice "McDelivery" seit wenigen Tagen auch in einigen Linzer Stadtteilen an.

Marcus Zenker Bild: Weihbold

Von der McDonald’s-Filiale in der Landstraße aus wird die erweitere Innenstadt zwischen Froschberg und der A7-Mühlkreisautobahn mit Hamburger, Pommes und Co. beliefert. Vom Schnellrestaurant in der Hamerlingstraße fährt der Zustellpartner von McDonald’s, Mjam, die Haushalte im Süden von Linz bis einschließlich Bindermichl und Spallerhof an.

Ausweitung geplant

Ab Ende April wird die Essenszustellung von McDelivery innerhalb des Linzer Stadtgebiets auch die Donau überqueren: In Urfahr wird von den Restaurants in Dornach und in der Lentia City aus zugestellt.

"Wir legen sehr viel Wert darauf, dass pro Lieferung nur eine Bestellung zugestellt wird. Wir wollen innerhalb kurzer Zeit beim Gast sein, damit die Ware entsprechend warm und frisch ankommt", sagt Marcus Zenker, Franchisenehmer aller Linzer McDonald’s Filialen.

Derzeit dauert die Zustellung – selbst bei kurzen Wegstrecken von nur wenigen Hundert Metern – noch zwischen 45 und 60 Minuten. "Viele Bestellungen sind unter diesem Schnitt. Unsere Kunden kommen mit den Wartezeiten gut zurecht, der Lieferservice wird total gut angenommen", sagt Zenker. Der gebürtige Münchner mit kanadischem Pass räumt jedoch ein, dass die korrekte Abstimmung erst gefunden werden muss, beispielsweise die richtige Anzahl an Fahrern. Sein Ziel ist es, die Zustellung in absehbarer Zukunft auf das gesamte Linzer Stadtgebiet auszuweiten, aber das hänge von den Zustellpartnern ab.

Weitere Filiale in Linz

Auf die Zusammenarbeit mit dem Online-Essensbestellservice Mjam aus Wien sei Zenker angewiesen, weil McDonald’s keine eigene Zustell-Plattform aufbauen wollte. "Außerdem macht es Sinn, mit einem etablierten Anbieter zusammenzuarbeiten, der für viele Menschen Ansprechpartner bei der Essensbestellung nach Hause ist", sagt Zenker.

In absehbarer Zeit will der zielstrebige Geschäftsmann eine weitere McDonald‘s-Filiale in Linz eröffnen.

