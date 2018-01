Max Eidlhuber: Ein Gastgeber aus Leidenschaft ist 70

Ein Sir und Gastgeber aus Leidenschaft wurde 70. Er ist in Oberösterreich und im Rest der Welt kein Unbekannter.

"Sir" Max Eidlhuber (Mitte) mit Gattin Hanne, Otto Wiesenthal vom Hotel Altstadt Vienna Bild: haas

Max Eidlhuber, gebürtig aus Ottensheim, Hotelier von St. Wolfgang bis Chicago, Gastronom vom legendären "Eidlhuber" in Ottensheim über Schloss Puchenau bis Wien, feierte im Hotel Altstadt Vienna seines Freundes Otto Wiesenthal. Alle kamen und auch die Frauen, die "durch sein Leben spazierten", wie Laudator Helmut Peter, Hotelier a. D. des Weißen Rössls in St. Wolfgang, launig anmerkte. Auch die aus Frankreich und Deutschland angereisten Freunde sangen den Geburtstags-Refrain: "Es muss etwas Wunderbares sein, bei Max Gast zu sein."

Präsident Max ist kein bisschen leise

Das konnten etwa Logistik-Senior Max Schachinger, der frühere Raiffeisen-Landesbank-Vorstand Helmut Schützeneder und Ex-Arbeiterkammerpräsident Herbert Tumpel mit Gattin Gertrude Tumpel-Gugerell, vormals Direktorin in der Europäischen Zentralbank, nur bestätigen. Besonders letztere genossen die Sommerfrische im Landhaus Appesbach am Wolfgangsee, als Eidlhuber dort "der perfekte Gastgeber" war. Das ist längst vorbei.

Nicht passé ist Eidlhubers Tatendrang. Er ist Präsident der Vereinigung "Schlosshotels und Herrenhäuser" in Europa und war am Sitz in Paris tätig. Dort lernte er auch seine Gattin Hanne kennen, eine gebürtige Kärntnerin. Sohn Max (im Volksschulalter) half beim Fest beim Servieren. Tochter Mia (längst erwachsen) hielt eine berührende Geburtstagsrede. Seine jüngere Tochter Lisa spielte, auch sehr zur Freude ihrer Mutter Gerda Hollweger, Hotelunternehmerin in St. Gilgen, ein Geburtstagsständchen. (haas)

