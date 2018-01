Mann von Feuerwerksrakete an Hand verletzt

Ja jedes Jahr dasselbe! Wenn man sieht,wie Jugendliche mit 14,15 Jahren mit diesen gefährlichen Zündstoff handieren, kann man nur den Kopf schütteln!

Ein 16... kauft sie für jüngere!



Und jedes Jahr das selbe, Hunde bellen bis zum geht nicht mehr, auch andere Tiere erschrecken sich auch zu Tode!!



Ob das noch in den alten Brauch, böse Geister zu vertreiben fällt,wenn es so über trieben wird, dass Menschen so verletzt werden!!;