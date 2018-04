Maleewan in der Warteschleife

LINZ. Das wahrscheinlich beste Thai-Lokal von Linz hat ehrgeizige Expansionspläne, hängt aber seit mehr als einem halben Jahr in der Warteschleife.

Maleewan Fuchs kocht "echt" thailändisch. Bild:

Maleewan Fuchs, die in der Sophiengutstraße/Ecke Waldeggstraße einen vielbesuchten und immer zu kleinen Imbiss betreibt, hat das Rennen um ein Restaurant im Atrium in Leonding gemacht. Sie will das frühere Stadt-Café als zweites Standbein führen. Nach einer spät beigebrachten Bankgarantie zieht sich nun der Umbau des Lokales durch die Stadt Leonding hin. "Ich weiß nicht, wann ich starten kann", sagt Fuchs. Leondings Vizebürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek sagt, man freue sich, das Atrium weiter beleben zu können. Man sei bei der Einreichung der Gewerbebehörde. Die Umbauarbeiten seien umfangreich. Sie rechnet mit einer Lokaleröffnung im Juli oder August.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema