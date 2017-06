Macht ein Zaun den Hessenpark sicher?

LINZ. Bürgerinitiative kann sich einen Zaun nur als "temporäre Lösung" vorstellen.

Der Hessenpark kommt nicht aus den Schlagzeilen. Nun soll er in der Nacht gesperrt und eventuell sogar eingezäunt werden. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Es ist kurz nach 12 Uhr mittags, und Peter H. kann sich kaum noch auf den Beinen halten. Mit nacktem Oberkörper wankt der korpulente Linzer durch die pralle Sonne im Hessenpark. Beim Versuch, sein Smartphone aus seiner abgetragenen Hose zu fischen, verliert er beinahe das Gleichgewicht.

H. kommt fast jeden Tag in den Park. Zum Trinken, zum Reden und um seine Freunde zu treffen. "Do bin i daham", sagt er. Geht es nach FP-Stadtrat Detlef Wimmer, soll bald ein Zaun dieses Zuhause vom Rest der Landeshauptstadt abgrenzen. So will er die Anrainer des Hessenparks vor Lärm und Belästigung durch Drogendealer, Abhängige und Alkoholiker schützen. H. ist einer von diesen Alkoholikern, vor denen die Linzer offenbar geschützt werden sollen. Über den geplanten Zaun kann sich H. lautstark ärgern. "Ich bin ja niemand, der eingesperrt gehört", sagt er. "Außerdem können s’ uns doch nicht den Park mit so Gittern verschandeln."

"Sozialarbeit statt Barriere"

Igor Glavas, der eine Trafik am Rande des Parks betreibt, sieht das ähnlich. Der Zaun sei ein "lächerlicher Vorschlag", sagt er. Die Stadt solle lieber versuchen, den Leuten mit Sozialarbeit zu helfen, anstatt Barrieren zu errichten, meint er: "Die Obdachlosen müssen um sieben in der Früh raus aus der Notschlafstelle, dann müssen sie ja irgendwo hin. Wenn man sie hier vertreibt, sind sie ja deswegen nicht verschwunden."

Die Situation im Park habe sich außerdem in den vergangenen Wochen, zumindest was den Drogenhandel betrifft, stark verbessert, sagt Glavas: "Die Polizei ist den ganzen Tag über da. Eine Streife kommt in der Früh, und die Beamten bleiben da. Seither habe ich kaum noch Dealer hier herumlaufen gesehen."

SPÖ und die Grünen sehen das ähnlich wie der Geschäftsmann. Ein Zaun würde das Problem nur verlagern, anstatt es "an der Wurzel zu packen", sagt Stadträtin Karin Hörzing (SP). Eva Schobesberger (Grüne) möchte den Süchtigen im Park helfen, anstatt einen Zaun zu errichten.

Zaun als temporäre Notlösung

Olga Lackner, Obfrau der Bürgerinitiative "Lebenswerter Hessenplatz", kann sich einen Zaun rund um den Park nur als "temporäre Maßnahme" vorstellen. "Bevor wieder gar nichts passiert, könnte eine Abgrenzung die Probleme zumindest für einen Sommer entschärfen. Aber als dauerhafte Lösung lehnen wir das kategorisch ab", sagt sie. Die Stadt solle "möglichst viele Maßnahmen ausprobieren und schauen, was davon wirklich funktioniert".

"Hab’ Schlimmeres gesehen"

Als Notlösung kann sich auch Anrainerin Herta Meier mit einem Zaun anfreunden. "Wenn sonst nix mehr hilft, muss es halt vielleicht sein", sagt die Pensionistin. Mehrmals in der Woche führen sie ihre Wege durch den Park. "Schlimm ist es, was es dort zum Anschauen gibt. Die Leute haben teilweise so einen Rausch, dass sie nicht mehr wissen, was sich gehört. Dann fangen sie an zu pöbeln oder werfen Bierdosen herum." Angst habe sie deswegen aber trotzdem keine: "Ich bin jetzt 78 Jahre alt, ich hab in meinem Leben Schlimmeres gesehen, als ein paar obdachlose Alkoholiker."

Neben all den schlechten Nachrichten aus der Umgebung des Hessenparks, gibt es aber auch vereinzelte Hoffnungsschimmer, berichtet Olga Lacker: "Wenn die Polizei da ist, kommen jetzt auch immer wieder Kinder auf den Spielplatz im Park. Das gab es schon lange nicht mehr."

Zumindest ein kleines Zeichen von Normalität in einem Park, in dem sonst überhaupt nichts normal zu sein scheint.

Festnahme nach Rauferei im Schillerpark

Nicht nur im Hessenpark kommt es, wie berichtet, immer wieder zu gewalttätigen Übergriffen. In der Nacht auf Montag musste die Polizei in den Schillerpark ausrücken. Ein 20 Jahre alter Linzer hatte angezeigt, von einer Gruppe Unbekannter attackiert und verletzt worden zu sein. Die jungen Männer und eine Frau seien nach dem Angriff in Richtung Rainerstraße geflüchtet, gab der Verletzte an.

Etwa eine halbe Stunde später konnte die Polizei eine Gruppe Verdächtiger in der Kärntner Straße anhalten. Nach der Einvernahme nahmen die Beamten einen 18-jährigen Afghanen fest und brachten ihn in das Polizeianhaltezentrum. Warum es zu der Schlägerei gekommen war, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Streit eskalierte am Bahnhof Linz

Aufregung löste am Sonntagnachmittag ein lautstarker Zwischenfall zwischen drei Männern auf dem Areal des Hauptbahnhofes Linz aus. Wie die Polizei bestätigte, waren zwei Tschetschenen und ein Afghane aneinandergeraten. Der Streit eskalierte, einer der Beteiligten zückte ein Messer. Augenzeugen alarmierten daraufhin umgehend die Exekutive. Die fand die drei Streithähne auch und nahm sie fest. Nach der Einvernahme wurden sie angezeigt. Woran sich der Streit entzündet hatte, wurde nicht bekannt.

