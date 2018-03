Luger-Vorschlag: Blockabfertigung für Einpendler bei schlechter Luft in Linz

LINZ. Sind Grenzwerte überschritten, sollen Pendler nicht in, sondern vor der Stadt stauen.

Eine "Pförtnerampel" soll nur so viele Autos in die Stadt lassen, mit denen ein flüssiger Verkehr garantiert ist. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Es ist ein Vorschlag, der für Diskussionen sorgen wird. "Aber es geht nicht anders, wir müssen etwas tun", sagt der Linzer Bürgermeister und SP-Chef Klaus Luger.

Denn auch wenn die Linzer Luft heute deutlich besser ist als noch vor einigen Jahren, werden die von der EU vorgegebenen Grenzwerte für Stickoxid und Feinstaub doch regelmäßig überschritten.

Doch wie die Situation verbessern? Ein Fahrverbot für alte Dieselautos wird von allen Parteien auf Landes- und Stadtebene abgelehnt. Auch von der Idee von Umweltlandesrat Rudi Anschober (Grüne), die Linzer Taxis auf Elektroantrieb umzustellen, hält Luger wenig: "Das können wir den kleinen Betrieben nicht vorschreiben, das können sich die nicht leisten."

Stattdessen lässt der Bürgermeister mit einem anderen Vorschlag aufhorchen: Werden die Grenzwerte für die Linzer Luft überschritten, will er den Stau, den Einpendler in den Morgenstunden in der Stadt verursachen, vor die Stadt verlagern. Und zwar mit sogenannten "Pförtnerampeln", die die Einfahrt in die Stadt regeln.

"Da die meisten Schadstoffe beim Stop-and-go-Verkehr, also im Stau ausgestoßen werden, wäre das eine wirksame Maßnahme zur Luftverbesserung, die relativ einfach umzusetzen ist", sagt Luger und erklärt, wie die Sache funktionieren soll.

Auf B 127 und im Haselgraben

Analog zur Blockabfertigung auf belasteten Autobahnstrecken sollen die Einpendler, die über die Rohrbacher Bundesstraße (B 127) nach Linz strömen, schon vor der Rudolfstraße "abgefangen" werden. "Ob sie in der Rudolfstraße, auf der Nibelungenbrücke oder entlang der Urfahranerwänd stauen, dürfte den Pendlern egal sein. Aber für die Linzer Luft macht das einen Unterschied", sagt Luger. Eine Grün-Phase solle es immer nur für so viele Autos geben, mit denen ein flüssiger Verkehr in der Stadt garantiert ist.

Die zweite Pendler-Strecke, die Luger für eine "Pförtnerampel" im Visier hat, ist der Haselgraben. Dort soll nach gleichem Prinzip vorgegangen werden: stauen vor der Stadt, fahren in der Stadt.

Wie schnell die Maßnahme umgesetzt werden könnte, lässt Luger offen. Er sei "eng abgestimmt" mit Anschober, der im April der Landesregierung Vorschläge zur Luftverbesserung machen wird. Da werde die Idee mit den "Pförtnerampeln" dabei sein. Dann sei abzuwarten, ob sie die Landesregierung auch beschließen wird.

Feinstaub ist in Linz seit Tagen über Grenzwert

Mehrere Tage in Folge ist der Grenzwert für den Feinstaub-Tagesmittelwert in Linz überschritten worden. Das hat mit der Inversionswetterlage zu tun und sollte sich nach Auskunft des städtischen Umweltressorts in der zweiten Wochenhälfte entspannen.

Zur Feinstaub-Belastung trägt der Kfz-Verkehr (samt Abrieb von Straßen, Bremsen und Reifen sowie Aufwirbelung von Straßenstaub) bei. Auch Verbrennungsprozesse in Industrie, Gewerbe und Kraftwerken sowie Holz-, Kohle-, Öl- oder Koksheizungen leisten ihren Beitrag. Das Problem: Feinstaub sinkt nicht zu Boden, sondern kann viele Tage lang schwebend in der Luft bleiben.

Wie kann man handeln?

Das Umweltressort der Stadt listete aus aktuellem Anlass eine Reihe von Maßnahmen auf, mit der jeder zur Entspannung der Feinstaub-Situation beitragen könne:

auf Zusatzheizungen mit festen Brennstoffen (Kaminöfen, Kachelöfen) verzichten;

nur wenn unbedingt notwendig mit dem Auto fahren, besser auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen;

den Motor nie längere Zeit am Stand laufen lassen (beispielsweise beim Eiskratzen);

auch auf Autobahnen außerhalb der Stadt Linz maximal 100 km/h fahren, da bei höheren Geschwindigkeiten die Feinstaubemissionen erhöht werden.

