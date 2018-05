Linzer fühlen sich im Wohngebiet sicherer als in der Innenstadt

LINZ. Es ist eine Fülle an Daten, die der Stadt Linz nach der Auswertung der jüngsten Bürgerbefragung vorliegen – mit zum Teil erstaunlichen Ergebnissen.

Bild: Weihbold

Thema Sicherheit: Hier zeigte sich, dass sich die Linzer in ihrem unmittelbaren Wohnumfeld deutlich sicherer fühlen als in der Stadt allgemein. Während nur 18,1 Prozent der Befragten angaben, sich in ihrem Wohngebiet „eher“ oder „sehr unsicher“ zu fühlen, stieg diese Zahl auf knapp über 30 Prozent, als es um das Sicherheitsgefühl in Linz allgemein ging. Umgekehrt heißt das, dass sich 64,1 Prozent in ihrer Heimatstadt „eher“ oder „sehr sicher“ fühlen, in den Wohngebieten liegt dieser Wert bei 77,4 Prozent. Bei der Befragung 2011 lag dieser Wert noch bei mehr als 82 Prozent (siehe Grafik).

Noten für Polizeiarbeit: Die Befragten bewerteten auch den Einsatz der Polizei. Hier zeigt sich deutlich, dass mehr Polizeistreifen erwünscht sind, die zu Fuß im Stadtgebiet unterwegs sein sollen. Für den Status quo in diesem Bereich gab es den Mittelwert 2,9, also ein Befriedigend. Auch der Wunsch, dass Drogenhandel und Straßenkriminalität stärker bekämpft werden sollten, ist aus den Ergebnissen herauszulesen. Die beste Note gab es für die Hilfsleistungen der Exekutive, Stichwort: die Polizei, dein Freund und Helfer.

Bettelverbot und Videoaufzeichnung: Zwei Maßnahmen, die vor ihrer Einführung heftig diskutiert worden sind, wurden ebenfalls abgefragt: 79,2 Prozent Zustimmung als „eher“ oder „sehr sinnvolle“ Maßnahme gab es für die Videoaufzeichnung in öffentlichen Verkehrsmitteln, 82 Prozent für das Bettelverbot.

Entwicklung der Stadt: „Sehr“ beziehungsweise „eher positiv“ wurde die Entwicklung von Linz von der großen Mehrheit, 61 Prozent der Befragten, bewertet. Ein Drittel hingegen urteilte in dieser Frage negativ. 28 Prozent meinten, dass sich Linz „eher negativ“, fünf Prozent dass sich die Stadt „sehr negativ“ entwickle. Macht in Summe ein Drittel der Befragten – im Jahr 2004 ist dieser Wert mit 25 Prozent noch deutlich niedriger gelegen. „Die Stadt hat sich dramatisch verändert, die Zuwanderung spielt hier sicher eine Rolle“, sagt Bürgermeister Klaus Luger. Es sei ein Auftrag, „dass wir jenen 33 Prozent, die die Entwicklung negativ sehen, die Ängste nehmen.“

Fakten zur Befragung: 118.000 Haushalte wurden im Oktober 2017 eingeladen, ihre Meinung über Linz kundzutun. Ein knappes Zehntel, 10.227 Linzer, hat sich die Zeit genommen und den umfangreichen Fragenkatalog auch abgearbeitet.

Grafik: Sicherheitsgefühl in Linz

Fünf Stadtteile, fünf Gespräche mit dem Stadtchef

Was ist den Linzern in ihrem Stadtteil wichtig? Was beurteilen sie positiv, was negativ? Und vor allem, wo soll es Veränderungen geben? Antworten auf diese Fragen gibt es bei den sogenannten Stadtteilgesprächen, bei denen nicht nur regionale Ergebnisse vorgelegt, sondern diese auch mit den Bewohnern diskutiert werden.

Zu diesem Zweck kommen Bürgermeister Klaus Luger, lokale Prominente und Experten am Montag, 14. Mai, um 19 Uhr ins Volkshaus Keferfeld-Oed. Hier werden die Stadtteile Spallerhof, Bindermichl und Keferfeld beleuchtet.

Weiter geht es am Dienstag, 15. Mai, ebenfalls um 19 Uhr im Volkshaus Neue Heimat, wenn allerlei Wissenswertes über die Stadtteile Neue Heimat, Kleinmünchen und Auwiesen diskutiert wird.

Tags darauf, am Mittwoch, 16. Mai, geht es um 19 Uhr im Volkshaus SolarCity um die Entwicklung von Ebelsberg und Pichling.

Am 4. Juni schließlich der Termin für Linz-Zentrum (Innere Stadt, Kaplanhof, Franckviertel, Bulgariplatz, Froschberg) im Alten Rathaus. Und am 19. Juni für Urfahr im Neuen Rathaus.

Beliebte Wohngegenden und Ärger über Staus

Die gute Nachricht zuerst: Grundsätzlich leben die Linzer sehr gerne in ihrer Stadt. 92,4 Prozent der 10.227 Teilnehmer der Bürgerbefragung gaben dies in ihren Fragebögen an.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass es in allen bisherigen Bürgerbefragungen die Bewohner von Urfahr waren, die am liebsten in Linz leben. Nun wurden sie von den Bewohnern von Ebelsberg und Pichling, also dem Süden der Stadt, abgelöst: 96,4 Prozent gaben dort an, gerne in Linz zu leben (Urfahr: 94,3 Prozent).

Es gibt aber auch Linzer (elf Prozent), die lieber in einem anderen Stadtteil wohnen würden. Auf die offene Frage, wo das denn wäre, nannte mehr als die Hälfte Urfahr, Innenstadt oder den Froschberg.

Das eigene Wohngebiet beurteilte der überwiegende Teil der Befragten als „sauber“ (68 Prozent), „sicher“ (58 Prozent), „lebenswert“ (75 Prozent) und „grün“ (74 Prozent).

Und während die Befragten mit der Schulnote „gut“ (Mittelwert 2,2) den öffentlichen Verkehr in Linz beurteilten, sieht die Sache beim Autoverkehr deutlich schlechter aus: Zwischen Befriedigend und Genügend pendelte hier die Note mit einem Mittelwert von 3,5. Nicht viel besser das Urteil in Sachen Radverkehr, hier gab es ein Befriedigend.

Zwei Autos in vielen Familien

Während nur 14 Prozent der Linzer Haushalte ohne Auto auskommen, gibt es in 24 Prozent der Familien gleich zwei Pkw. Das erklärt die Parkplatznot, über die etliche Befragte klagten. Tagsüber sind demnach 45 Prozent „sehr zufrieden“ oder „zufrieden“ mit den Parkmöglichkeiten in Wohnungsnähe, 27 Prozent zeigten sich „sehr unzufrieden“ oder „unzufrieden“.

