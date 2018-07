Linzer Wasserski-As: Training statt Maturareise

LINZ. Matura mit Auszeichnung bestanden, doch Nici Kuhn ließ die Party für ein Trainingslager in Spanien sausen.

Frischgebackene Maturantin gab dem Wasserski-Training den Vorzug. Bild: privat

Die Schulbank der 8a-Klasse des Kollegium Aloisianum ist für Nicola "Nici" Kuhn Geschichte. Mit der Matura hat die 18-Jährige dieses Kapitel erfolgreich abgeschlossen. Mit Auszeichnung. So wie sie all die Jahre zuvor stets ausgezeichnet in der Schule war.

Dennoch wurde jetzt nicht im großen Stil und tagelang ausgelassen gefeiert. Ein Ziel ist erledigt, ein anderes wartet bereits auf sie: Die Wasserski-Saison startet. Da will die Linzerin wieder international Erfolge feiern. In Spanien hat sie am Wochenende ihren ersten Wettkampf der neuen Saison bestritten. In Spanien hat sie dafür intensiv trainiert. Trainingslager statt Maturareise lautete ihr Motto. Eine bemerkenswerte Entscheidung.

Bemerkenswert ist an Kuhn auch, dass sie als ausgezeichnete Schülerin "daneben" ihrer sportlichen Leidenschaft frönt. Jüngste Staatsmeisterin aller Zeiten im Wasserski wird man aber nicht so nebenbei. Da gehören neben Talent viel Training und eiserne Disziplin dazu. All diese Voraussetzungen erfüllt Kuhn.

Stress durch die Matura

Die Winterpause ist für Wasserski-Sportler lange. Das bedeutet nicht, dass man die Beine hochlagern kann. "Ich habe die Wintermonate mit intensivem Training verbracht", sagt Kuhn im Gespräch mit den OÖN. Aber da waren noch die Maturavorbereitung, das Lernen, der Ehrgeiz, sich auch hier von der besten Seite zu zeigen.

"Die vergangenen Wochen waren vom Maturastress geprägt", so die Linzerin. Da geriet auch das Training etwas in den Hintergrund. "Das hat sich aber bezahlt gemacht, weil ich die Matura mit Auszeichnung bestanden habe." Doch nun hieß es, Versäumtes nachzuholen. So zog Kuhn ein Trainingslager in Sesena nahe Madrid der Maturareise vor. Im dortigen Wasserski-Zentrum fand sie beste Trainingsmöglichkeiten vor und wer sie kennt, weiß, dass sie es kaum erwarten konnte, sich mit anderen zu messen.

