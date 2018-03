Linzer VP-Klubchef kritisiert "Doppelstruktur"

LINZ. Heftige Kritik an der Bestellung eines strategischen IT-Koordinators in der Linzer Magistratsdirektion übt VP-Klubchef Martin Hajart.

Martin Hajart Bild: VOLKER WEIHBOLD

Der Personalbeirat hat, wie berichtet, diese Woche den Wieselburger Reinhard Böhm als IT-Koordinator bestellt.

Wobei Hajart seine Kritik nicht an der Person Böhm festmacht. Ihm geht es vielmehr um "die Doppelstruktur, die damit geschaffen wird". Schließlich werden die IT-Aufgaben in der Stadt von der ausgelagerten IKT (Informations- und Kommunikationstechnologie in der Stadt Linz) erbracht. "Da ist es schon sehr eigenartig und zu hinterfragen, warum wir im Magistrat einen IT-Koordinator brauchen, wenn es in der IKT ohnehin einen Geschäftsführer gibt", sagt Hajart.

Ergebnisse vorlegen

In der IKT gab es, wie berichtet, grobe Probleme, nachdem sie auch externe Projekte wie die Zusammenführung der IT in der Kepler-Uni-Klinik (KUK) übernommen hatte und damit EDV-Projekte im Magistrat ins Stocken gekommen waren. Darauf hat im Herbst ein vertraulicher Bericht des Kontrollamts hingewiesen.

Von Bürgermeister Klaus Luger (SP) verlangt Hajart zudem, dass er "endlich die Ergebnisse der strategischen Evaluierung der IKT vorlegt, die er im Herbst des Vorjahres in Auftrag gegeben hat".

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema