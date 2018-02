Linzer Tanzfestival mit Spezialisten für alle Fälle

LINZ. "Linz tanzt" vom 1. bis 3. Juni im Vereinshaus – Ideengeber Fabian Horn holt Tanzprofis in die Stadt.

Fabian Horn (kl. Bild) holt „Dancing Star“ Thomas Kraml nach Linz. Bild: Kraml,

Wer Palais Kaufmännischer Verein hört, denkt zumeist automatisch an Bälle und ans Tanzen. Das außergewöhnliche Ambiente im Zentrum von Linz wird Anfang Juni für ein besonderes dreitägiges Tanzfestival genutzt.

Fabian Horn, Juniorchef der Linzer Tanzschule, die heuer 111 Jahre alt ist, holt dafür von 1. bis 3. Juni Lehrer aus dem deutschsprachigen Raum in die Stadt. Unterrichtsangebote gibt es für jeden, der "ein bisschen tanzen kann". Es gibt also keine tänzerischen Zugangsbeschränkungen, keine Mindestanforderungen, um dabei sein zu können. Und an jedem der drei Festivaltage mit Workshops zu allen möglichen Tanzstilen wird eine Party veranstaltet. Damit auch wirklich "Linz tanzt", wie das Motto des Festivals lautet.

Tradition verpflichtet. Bis 1907 geht die Geschichte der danceschool horn in Linz zurück. "Das hat bei uns viele Ideen entstehen lassen", sagt Fabian Horn. Ein Galaball zum 111-jährigen Jubiläum der Tanzschule wird im April stattfinden, der Junior-Chef wollte aber ein eigenes Thema aufbauen.

Spaß und Freude vermitteln

Das eigene Thema ist nun das Tanzfestival mit "Spezialisten für alle Fälle" und einem Tanzangebot von Ballroom bis Boogie, von Lindy Hop bis Salsa und West Coast Swing. Die Liste der Trainer, die Horn für das Festival gewinnen konnte, ist lang, bunt und mit klingenden Namen gespickt. Thomas Kraml ist darunter, bekannt aus "Dancing Stars", Tanzmeister und internationaler Wertungsrichter, und für Horn einer jener Tanzschul-Betreiber, die sich nicht nur der Vermittlung von Schritten, sondern dem Spaß und der Freude am Tanzen verschrieben haben. "Was man in jemandem entzünden will, muss in einem selber brennen", ist sein Leitspruch.

Boogie-Freunden werden Kuschi & Jessy Beine machen. Mit an Bord in Linz wird auch Michael Hull sein, der seinen ersten von vier Tanz-Weltmeistertiteln 1980 im Discotanz geholt hat. Lindy und Hop ist das Metier, um das sich Conny und Dado aus Graz kümmern werden, während Roberto Fasiello als einer der besten Salsa-Tanzlehrer Europas gilt und sein Wissen in Linz weitergeben wird. Mejrem Halidovic, Christian Spengler, Christine Maria Krenn sowie Aleksander und Angelina stehen ebenfalls als Tanztrainer bereit.

Informationen und Anmeldungen unter www.linztanzt.at

