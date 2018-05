Linzer Stadtwache soll auch Sozialarbeit leisten

LINZ. Der Ordnungsdienst der Stadt Linz wird künftig auch Sozialarbeit leisten. Mit entsprechenden Schulungen bei Mitarbeitern und zugekauften Profis soll das erreicht werden. Politisch gibt es dafür eine klare Mehrheit.

Diskutiert wird über die „Implementierung von Sozialarbeit beim Ordnungsdienst“ schon länger. Auslöser dafür waren nicht zuletzt die Probleme mit Alkohol- und Drogenabhängigen im Hessenpark. Nun steht eine Entscheidung in dieser Frage kurz bevor. Im Sicherheitsausschuss gab es heute nachmittag eine klare Mehrheit für ein Mischsystem. SPÖ, FPÖ und ÖVP stimmten für das auf zwei Säulen stehende Konzept. Nur die Grünen sagten dazu Nein.

Konkret sollen „bestimmte besonders qualifizierte MitarbeiterInnen“ auf soziale Kompetenz und Konfliktbewältigung geschult werden. Es soll ihnen also, wie es in der entsprechende Vorlage der Bau- und Bezirksverwaltung an den Gemeinderat eine noch bessere Ausbildung gegeben werden.

Die zweite Säule in den Projekt sieht den Einsatz von Profis aus der Sozialarbeit vor. Deshalb soll ein Verein oder eine Institution als Dienstleister engagiert werden, weil es um Wissen und Erfahrung geht, wird argumentiert.

Einzig die Grünen konnten sich im Sicherheitsausschuss damit gar nicht anfreunden. Der Ausbau der Sozialarbeit sei zwar zu begrüßen, die Stadtwache, also den Ordnungsdienst, brauche es dafür nicht, kritisierte Gemeinderätin Alexandra Schmid. Auch wenn externe Experten für die Streetwork-Arbeit verpflichtet werden sollen, bleibe der Eindruck bestehen, dass es so zu einer Vermischung der Aufgaben der Stadtwache und der Sozialarbeit komme. „Hier soll passend gemacht werden, was nicht zusammenpasst“, so Schmid weiter.

Das letzte Wort wird kommende Woche im Linzer Gemeinderat gesprochen. Aber das deutliche Ja im heutigen Sicherheitsausschuss lässt alles andere als eine glatte Mehrheit im Stadtparlament unwahrscheinlich erscheinen.