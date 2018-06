Linzer Schülerinnen verkaufen Eis für den guten Zweck

LINZ. Nadja Pachomtschik, Theresa Höfer, Lisa Radler und Jana Neundlinger verkaufen Eis, um für die Kinderkrebshilfe zu spenden.

Engagierte Schülerinnen Bild: sc

Sie besuchen die 6M-Klasse des BRG Hamerlingstraße in Linz, haben sich für eine Gruppenarbeit im Fach Projektmanagement zusammengefunden und sind sich einig darin, etwas zu tun, das "wichtig ist und sinnvoll ist". So kamen sie auf die Idee, Eis in der Aula der Schule zu verkaufen und damit Geld für die Kinderkrebshilfe zu sammeln.

Die 16-Jährigen haben sich viele Sponsoren ins Boot geholt und werden am Freitag, 8. Juni, vor der großen Pause und nach dem Unterricht acht Sorten Eis im Gymnasium verkaufen. "Wir wollen einfach helfen", sagt Nadja Pachomtschik. Die Jugendlichen rechnen mit Einnahmen von mehreren hundert Euro.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema