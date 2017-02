Linzer PH koordiniert Digitalisierung für Schulen

LINZ. Ein eigenes Kompetenzzentrum soll die Digitalisierungs-Strategie von Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SP) umsetzen. Dieses wurde heute an der Pädagogischen Hochschule in Linz eröffnet.

Bild: Weihbold

Unter dem Schlagwort „Schule 4.0“ will Bildungsministerin die Schulen in das digitale Medienzeitalter führen. So sollen Volksschüler bereits erste digitale Kompetenzen erlernen, in der Neuen Mittelschule und der Unterstufe der Gymnasien wird ein eigenes Fach für die digitale Grundbildung eingeführt. Lehrer müssen einen Lehrgang absolvieren, die Schulen soll besser mit Computer und Internet ausgestattet werden.

Die inhaltliche Umsetzung des Programms liegt in der Händen der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich. Dort wurde nun das Bundeskompetenzzentrum E-Education Austria eröffnet. „Es ist eine gesellschaftspolitische Aufgabe, die Kinder für die Aufgaben von morgen zu rüsten“, sagte Vize-Rektor Josef Oberneder bei der Präsentation. Inhaltlich wird das Zentrum die Aktivitäten der einzelnen Schulen im Bereich der digitalen Medien bündeln und koordinieren. Außerdem geben die Mitarbeiter Hilfestellungen bei der Umsetzung von Projekten, auch individuelle Fortbildungen an Schulen werden angeboten. Für Projektförderung und Weiterbildung stehen 580.000 Euro zur Verfügung. Österreichweit arbeiten 70 Mitarbeiter, großteils in Teilzeit, für das Zentrum. In der Zentrale in Linz sind 20 Mitarbeiter aktiv. „Ziel ist es, Lehrer dafür zu begeistern, digitale Medien im Unterricht einzusetzen“, sagt Martin Bauer vom Bildungsministerium. „Schüler lieben abwechslungsreichen, spannenden Unterricht. Das kann man mit digitalen Medien gut erreichen.“

