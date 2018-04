Linzer EU-Ministergipfel: Im Design Center starten die Vorbereitungen

LINZ. Im September tagen Europas Verkehrs- und Energieminister in Linz – Das Design-Center war vor genau 20 Jahren bereits einmal Schauplatz eines EU-Ministerrats.

1998 tagten die Kulturminister der EU im Design Center, Staatssekretär Peter Wittmann (2. v.l.) war Gastgeber. Bild: APA

Österreichs Vorsitz im Rat der Europäischen Union heuer im zweiten Halbjahr bringt ein wenig internationales Flair auch nach Linz: Am 18. September treffen sich die Verkehrs-, Telekommunikations- und Energieminister der 28 EU-Mitgliedsstaaten zu einer informellen Konferenz im Design Center.

Dort laufen die ersten Vorbereitungen: "Die Räume sind bereits fix gebucht", sagt Direktor Thomas Ziegler. Bürgermeister Klaus Luger (SP) weiß, dass für eine derart hochrangige Konferenz umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen nötig sind. "Wir werden umfangreiche Sperrzonen rund um das Gebäude erlassen müssen", sagt er. Dazu werde in enger Abstimmung mit dem Innenministerium und der Landespolizeidirektion ein eigenes Sicherheitskonzept erarbeitet. Besonders heikel sind die An- und Abreise: "Einige Teilnehmer werden mit dem Auto von Wien anreisen, andere per Flugzeug in Hörsching landen."

Warten auf die Anweisungen

Der Tagungsbereich werde zuvor von Sicherheitskräften gefilzt, sagt Luger: "Sogar der Kanal wird mit Sonden durchsucht." Zu rechnen sei, dass die meisten Teilnehmer bereits am 17. September eintreffen werden. Wer wann wie eintrifft, ist aber noch unklar. Denn: "Die Hotels wurden noch nicht gebucht." Auch das Besuchsprogramm steht noch nicht fest, ein Fixpunkt dürfte allerdings das international renommierte Ars Electronica Center sein. Linz sei bereit, sagt Luger: "Wir warten jetzt auf die Anweisungen aus Brüssel und Wien."

Fast auf den Tag genau 20 Jahre zuvor war das Design Center bereits einmal Schauplatz eines EU-Ministerrates. Damals tagten, ebenfalls informell, Europas Kulturminister in Linz. Gastgeber war damals Kultur-Staatssekretär Peter Wittmann. Zu diesem Zeitpunkt waren die Dimensionen allerdings noch kleiner: Die Ratskonferenz hatte 15 reguläre Teilnehmer, dazu kamen noch Minister von beitrittswilligen Staaten. Der Gipfel galt damals übrigens als erfolgreich. Denn er brachte, obwohl nur als informelles Treffen angelegt, einige konkrete Ergebnisse, etwa bei der Fortführung von Förderungen. Auch mit einer Novität konnte das Linzer Treffen aufwarten: Erstmals gab es im Anschluss eine öffentliche Diskussion mit den Gipfelteilnehmern.

Heuer sind während der Ratspräsidentschaft 13 Gipfeltreffen geplant. Sie finden neben Linz in Wien, Graz und Innsbruck statt. In Salzburg tagen am 20. September die Regierungschefs der Union.

Bilanz des Design Centers

4,8 Millionen Euro setzte das Linzer Design Center im Jahr 2017 um – um fast eine Million Euro mehr als im Jahr 2016. Grund sind neue Geschäftsfelder, die sich positiv auf das Ergebnis auswirken. „Wir vermieten nicht nur Räume, sondern bieten den Kunden ein Rundum-Service“, sagt Direktor Thomas Ziegler. Dennoch musste die Stadt als Haupteigentümerin 600.000 Euro zuschießen. Bürgermeister Klaus Luger kann damit leben, weil das Veranstaltungszentrum Nächtigungen und potenzielle Kunden nach Linz bringt. 2016 legte die Stadt 1,2 Millionen Euro drauf.

In der Veranstaltungstechnik hat das Design Center besondere Expertise entwickelt und gestaltet etwa die gesamte Bühnentechnik für den Linz-Marathon oder die OÖN-Galanacht des Sportes. Auch das bringt zusätzliche Einnahmen.

65 Prozent betrug 2017 die Auslastung. „Wir hatten an 270 Tagen eine Veranstaltung“, sagt Ziegler. Insgesamt gab es 90 Veranstaltungen, die im Durchschnitt zwei Tage dauerten. Heuer sind mehrere große Kongresse geplant, auch eine Elektro-Fachmesse soll im Design Center stattfinden.

