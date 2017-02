Linzer Bürgermeister für Ende des Proporzes

Erneut stößt jetzt der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) die Diskussion um das Ende des Proporzsystems in Oberösterreich an. Nicht aus Spar-Gründen, sondern aus der demokratiepolitischen Überzeugung heraus, dass sich das alte System überholt hat, ein Auslaufmodell ist.

Klaus Luger: Abschaffung des Proporzes stärkt politische Gestalter. Bild: Volker Weihbold

Was lange Zeit vernünftig und richtig gewesen sei, nämlich, dass alle Parteien ab einer gewissen Stimmenstärke einen Platz in der Regierung haben, sei jetzt ein "Element der Blockade". In Linz habe das seit der Wahl 2015 zur "charmanten Situation" geführt, dass 57 der 61 Gemeinderats-Mandatare einer Regierungspartei zugeordnet werden können. Die acht Sitze im Stadtsenat teilen sich bekanntlich SPÖ, FPÖ, ÖVP und Grüne. Luger ist überzeugt davon, dass die Stadtregierung mit fünf bis sechs Mitgliedern auskommen könnte.

Eine strikte Trennung zwischen Regierung und einer "starken und handlungsfähigen Opposition" würde seiner Meinung nach auch das Empfinden der Bevölkerung verändern können, wonach es egal sei, wen man "gewählt habe, weil am Ende ohnedies nichts heraus kommen" würde.

Luger schlug zwei Diskussionsmodelle vor. Mit dem Beibehalten der Bürgermeister-Direktwahl sollte der gewählte Stadtchef mit der Regierungsbildung betraut werden. Der (verkleinerte) Stadtsenat würde dann wie der Vorstand eines Unternehmens agieren können, während der Gemeinderat klare Kompetenzen wie das Budget, den Dienstpostenplan oder die Genehmigung von Großvorhaben über haben sollte. Auch die Kontrollrechte seien beim Gemeinderat.

Variante zwei wäre ein völlig freies Spiel der politischen Kräfte zur Koalitionsbildung, die auch ein Abgehen von der Bürgermeister-Direktwahl bedeuten würde, so Luger.

In beiden Fällen braucht es aber schon eine Zwei-Drittel-Mehrheit auf Stadtebene, um den Wunsch einer Änderung des Statutes an das Land Oberösterreich bzw. den Bund richten zu können.

Innerhalb der politischen Parteien ist die Diskussion im Gange und es gibt auch genügend Kritiker in den jeweils eigenen Reihen, die vom Proporzsystem nicht abgehen wollen. Frühestens 2021 wäre eine Veränderung möglich, weil jetzt gewählte Verhältnisse nicht über den Haufen geworfen werden können.

Auf Stadtebene wird Luger jedenfalls mit den Fraktionsvorsitzenden in Gesprächen ausloten, wie die Stimmungslage zu einzelnen Punkten des Abschaffens des Proporzsystemes ist. Grundsätzlich sieht er darin aber eine Chance, der Politik auch wieder mehr Glaubwürdigkeit zu geben, auch wenn es natürlich Risken für die Parteien gebe, die sich dann nach Jahren an der Regierung plötzlich durch Wahlen bedingt in der Oppositionsrolle wieder finden könnten. Aber: "In der Opposition regeneriert sich eine Partei oft besser", so Luger.

1 Kommentar (1037) · 03.02.2017 13:40 Uhr von Freidenker2012· 03.02.2017 13:40 Uhr Guter Vorschlag.



Ich hoffe der Proporz wird damit endlich in allen Statutarstädten aufgehoben! Antwort schreiben

Melden

