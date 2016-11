Linzer Budget erstmals seit 2013 im Plus

LINZ. Das Linzer Budget weist für das kommende Jahr erstmals seit 2013 ein Plus in der laufenden Gebarung aus.

Klaus Luger Bild: Weihbold

1,6 Millionen Euro, und damit 14 Millionen mehr als noch im August prognostiziert, sollen übrigbleiben. Zudem werden 16,2 Mio. Euro Bankdarlehen abgebaut. Die Sparmaßnahmen würden greifen, bilanzierten Bürgermeister Klaus Luger und Finanzreferent Vbgm. Christian Forsterleitner (beide SPÖ) am Donnerstag.

Im Oktober hat die Stadtregierung ein verbindliches Konsolidierungsziel von 20 Millionen Euro für das Budget 2017 beschlossen, das durch ein breites Maßnahmenbündel erreicht werden soll. Kräftig gespart wurde in der Verwaltung, vor allem bei den Personalkosten. Die Stadtwohnungen wurden an die Tochter GWG verkauft und der Gemeinderat soll am 1. Dezember beschließen, dass die Unternehmensgruppe Linz in eine Holding-Struktur übergeführt wird.

Die Einnahmen in der laufenden Gebarung werden mit 626,8 Millionen. Euro (plus 1,7 Prozent gegenüber 2016) angegeben, wobei die Ertragsanteile aus Bundessteuern (254,6 Millionen Euro) und die eigenen Steuern (192,3 Millionen) die wichtigsten Quellen sind. Die Ausgaben steigen um 0,9 Prozent auf 625,2 Millionen Euro. Darunter sind die größten Brocken die Personal- und Pensionskosten (182,2 Millionen) und der Verwaltungs- und Betriebsaufwand (188,9 Millionen Euro), hinter dem sich vor allem Zuschüsse für Seniorenheimbewohner, mobile Dienste sowie Kinder- und Jugendhilfe verbergen. Der Schuldenstand bei Banken und Geldinstituten soll Ende 2017 - nach dem Abbau von 16,2 Millionen Euro - 761 Millionen betragen.

Forsterleitner und Luger kritisierten einmal mehr die Höhe der Transferzahlungen an das Land, die 2017 wieder steigen und 125 Millionen Euro ausmachen würden. Linz sei mit 100 Millionen Euro Nettozahler, es schultere bei knapp 14 Prozent der Bevölkerung fast ein Viertel der gesamten Landesumlage, rechnete der Finanzreferent vor. Würde man das steirische Modell heranziehen, in dem die Gemeinden nicht für die Krankenanstalten aufkommen müssen, hätte Linz 55 Millionen Euro mehr im Budget. Er orte aber derzeit beim Land keine Bereitschaft, über einen oö. Finanzausgleich zu reden - obwohl der Bundes-Finanzausgleich "einen Blumenstrauß für die Länder und einen Händedruck für die Gemeinden" gebracht habe, meinte Forsterleitner.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 3 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema