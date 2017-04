Linz und die Pendler: "Eskalation bringt nichts"

Das eigentliche Problem, dass eine Vergebührung zu einem Ausweichen auf andere Parkplätze innerhalb von Linz führen könnte, ist natürlich nicht zu übersehen und ernst zu nehmen.

Die Problemlösung ist jedoch nicht nur Sache der Linzer, sondern auch der Mühlviertler Gemeinden. Schließlich geht es um die Arbeitsmöglichkeiten vieler ihrer Bürger, die , wann man sie selber nicht zur Verfügung stellen kann, nicht einfach sowieso automatisch Linz zur Verfügung zu stellen hat.

Nicht so viele Arbeitsplätze im Zentralraum Linz würde eine Aufwertung von Linz in Richtung Lebensqualität bedeuten. Dazu wird es aber nicht kommen, denn machen diese Arbeit nicht die Mühlviertler, kommen die Leute eben von anderswo nach Linz. (Haben diese ein Anrecht auf gratis Parken?) Bon diesen Seiten hört man weniger Klagen und dürfte auch teilweise mehr Bereitschaft zum Pendeln z. B. mit dem Zug aus Steyr, Wels etc. vorhanden sein.

Es darf gerne von den Mühlviertlern auch in diese Richtung überlegt werden!