Linz soll die längste Hängebrücke der Welt bekommen

LINZ. Es ist ein Projekt, das jede Menge Aufmerksamkeit erregen wird.

Bild: privat

Eine private Investoren-Initiative will in Linz die längste Fußgänger-Hängebrücke der Welt errichten. Sie soll vom Freinberg bis zum Pöstlingberg führen. Das Projekt wird derzeit gerade im Detail präsentiert. Die Hängebrücke wäre nach der Planetenseilbahn ein zweites Projekt mit touristischem Charakter, das in der Stadt Linz von Privaten initiiert und errichtet wird.

Mehr Infos in Kürze.

