Linz fragt Bürger: Wohin soll sich Stadt entwickeln?

LINZ. Stadtentwicklungsplan ist Thema bei der Regierungsklausur – Umsetzung der Maßnahmen bis 2021 geplant.

Winterhafen: Auch das ist Linz

Eine Stadt zu entwickeln, benötigt als Basis das Wissen, wohin diese Entwicklung führen soll. Bei der Antwort auf die Frage, wohin sich Linz in den nächsten Jahren und Jahrzehnten entwickeln soll, will Stadtrat Markus Hein (FP) die Bürger mit ins Boot holen, wie er den OÖNachrichten sagte. Nicht in Form einer Abstimmung, sondern in Form einer Ideensammlung. Und der grundsätzlichen Antwort auf die Frage, ob Linz weiter wachsen soll oder nicht.

Die Stadtregierung kommt, wie berichtet, heute und morgen zu einer Klausur zusammen. Einer der vielen Punkte, die dabei in aller Kürze diskutiert werden (der Zeitplan ist eng), ist auch das Thema Stadtentwicklung.

"Der Stadtentwicklungsplan ist ein Leitbild", sagt Hein. Eines für "relevante städtebauliche und gesellschaftliche Zukunftsthemen" und kein formales Planungsinstrument.

Themen, Projekte, Strategien

In der Zusammenführung von Expertenwissen, Erfahrungen und den Bedürfnissen der Menschen solle es durch den Stadtentwicklungsplan gelingen, die Diskussion von "Kirchturmdenken und Florianiprinzip" wegzubringen. Strukturiert sollen in den nächsten drei bis vier Jahren die Themen und Projekte sondiert werden, um dann in Strategien zu münden. "Es ist wichtig, die vielen Einzel-Diskussionen auf eine sachliche Ebene zu bringen, das große Ganze im Auge zu behalten", so Hein.

Der Stadtentwicklungsplan werde folglich aus vielen Teilbereichen bestehen. Ein Mobilitätsleitbild gehöre dazu genauso wie die Gestaltung der Grünflächen, die Entwicklung von Zentren in der Stadt (Beispiel in Ebelsberg/Pichling) oder ein Hochhauskonzept.

Ziel der Stadtentwicklung müsse es sein, Linz eine "Vormachtstellung als Innovationsstadt" zu geben. Durch die Kepler-Universität, die Industrie, die Tabakfabrik und viele kreative Menschen, die nach Linz gebracht werden konnten, habe die Stadt wirtschaftliches Potenzial, das genutzt werden wolle.

Grünflächenplan noch heuer

"Auch der derzeit medial viel diskutierte Grünflächenplan ist Teil dieses Fachkonzeptes", sagt Hein. Ein Plan, der seit 2014 diskutiert werde und gegen den jetzt nach dem OÖN-Bericht die ÖVP und die Grünen mobil machen.

"Die derzeitige Diskussionsgrundlage ist aber nicht in Stein gemeißelt, ich bin für jeden Vorschlag offen", so Hein. Er will noch heuer einen "aktuellen und politisch akkordierten" Grünflächenplan im Gemeinderat verabschieden.

