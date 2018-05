"Linz erblüht": Insekten, Narzissen und Yoga unter freiem Himmel

LINZ. Linz steht am 18. und 19. Mai unter dem Motto "Natur und Nachhaltigkeit".

"Erleben. Erfahren. Genießen": Die Linzer Innenstadt verwandelt sich in ein Naturerlebnis für Groß und Klein. Bild: VOLKER WEIHBOLD

"Es grünt so grün, wenn in Linz die Blüten blühen." So oder so ähnlich könnten Spaziergänger das bekannte Musical-Lied umtexten, wenn sie Mitte Mai durch die Linzer Innenstadt schlendern. Unter dem Motto "Linz erblüht – Erleben. Erfahren. Genießen" rückt das Stadtzentrum am 18. und 19. Mai die Natur in all ihren bunten Facetten in den Mittelpunkt.

"Ich freue mich sehr, dass wir dieses Event auf die Beine stellen konnten. Ein großes Thema wird Natur und Nachhaltigkeit sein", sagt Initiatorin Anita Mayr vom Linzer City Ring. Aber auch Blumen und Blüten, Kräuter und Pflanzen, sowie Genuss und Lebensfreude kommen im Rahmen des erstmalig stattfindenden, von den OÖN präsentierten Events nicht zu kurz.

Stadtoasen und Sport

So werden die Gärten, Plätze und Parks vom Hauptplatz bis hin zum Südbahnhofmarkt zu Mitmachorten. Im Nordico-Stadtmuseum können Interessierte sich auf die Spuren der Linzer Freiräume begeben oder am Freitag, 18. Mai, um 15 und 16.30 Uhr in Workshops mit Architektin Hannah Kordes eigene Kräuteroasen gestalten. Ein besonderer Programmpunkt für zahlreiche Besucher dürfte die exklusive Führung im Garten des Bischofshofs an der Linzer Herrenstraße sein. Am 18. und 19. Mai öffnet die bischöfliche Residenz zum ersten Mal ihre Pforten und gewährt einen Einblick in den privaten Garten sowie den Innenhof.

Aber auch Sportfreunde kommen voll auf ihre Kosten. Auf dem Mediendeck des OÖ Kulturquartiers werden um 11 Uhr (für Fortgeschrittene) und um 13 Uhr (für Anfänger) kostenlose Yoga-Einheiten über den Dächern der Stadt angeboten.

Kulinarik und Kinderprogramm

Wer sich nach mehr Aufregung sehnt, kann während des "Linz erblüht"-Wochenendes im Biologiezentrum Insekten verkosten.

Familien werden sich besonders an den sogenannten Grasshoppers erfreuen. Rund um die Attraktion der Stelzengeher wird es Kinderschminken und Luftballons geben.

Als blühende Premiere werden rund 60.000 Narzissen aus Bad Aussee nach Linz gebracht. Welche Figur aus ihnen gebaut wird, ist allerdings noch streng geheim.

Aus dem Programm

Am 18. und 19. Mai findet in der Linzer Innenstadt das Frühlingsfest „Linz erblüht“ statt. Besucher dürfen sich auf viele Highlights freuen.

Ein floraler Gruß aus Bad Aussee erwartet Besucher auf dem Linzer Taubenmarkt. In der Österreich-Premiere werden insgesamt 60.000 Narzissen zu einer – noch streng geheimen – Figur geformt.

Eine exklusive Führung durch den privaten Garten des Bischofshofs können Interessierte an beiden Tagen um jeweils 14, 15 und 16 Uhr genießen.

Für Kinder präsentiert die Linz AG auf dem Martin-Luther-Platz ein buntes Programm. Von jeweils 12 bis 18 Uhr können die Jüngsten Fische ausmalen, Puzzle bauen und das Grottenbahnmaskottchen Sebastian besuchen.

Zahlreiche Workshops in der Innenstadt laden zum Mitmachen, Gestalten und Kosten ein.

