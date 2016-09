Linz ein Jahr nach der Wahl: SP mit Blaustich und eine zahm wirkende FP

LINZ. Rot und Blau zeichnen ein harmonisches Bild von der aktuellen Linzer Entwicklung.

61 stimmberechtigte Mitglieder sind derzeit im Linzer Gemeinderat vertreten. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Für die in der Linz-Politik dominierende Linzer SP kam es am 27. September 2015 noch schlechter als sie befürchtet hatte. Die SP rasselte von 26 auf 20 Mandate (von insgesamt 61). Die Erklärung hatten die Linzer SP-Spitzen schnell gefunden: Hauptursache für das Abrutschen sei der Absturz der Landes-SP gewesen.

Doch bald war für Bürgermeister Klaus Luger, der am 11. Oktober 2015 gegen Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) in die Stichwahl musste und diese gewann, die Linzer Niederlage verdaut.

Das mit der FP geschlossene Arbeitsübereinkommen erleichtert die Arbeit, erspart meist die Suche nach Mehrheiten. Ohne Zugeständnisse geht das freilich nicht. Bettelverbot und die kommende Videoüberwachung in der Straßenbahn, derlei war vor wenigen Jahren noch ein Tabu für die Linzer Sozialdemokraten. Jetzt ist beides beschlossene Sache.

Darüber freut sich auch die VP, die bei der Gemeinderatswahl von 17 auf zwölf Mandate abstürzte. In der Sicherheitspolitik lieferte sich die VP seit Jahren einen Wettlauf mit der FP und verbucht Bettelverbot und Videoüberwachung als ihren Erfolg.

Opponieren und/oder gestalten

Sie sei "Motor im Gemeinderat" lässt die VP verlauten. Gleichzeitig geht sie auf Konfrontation. SP- und Stadtchef Luger, der in offiziellen Auftritten seine frühere Angriffslust ablegte, kommentiert die Rolle der VP: "Am schwersten tut sich die VP in der Linz-Politik ihre Rolle zwischen Opposition und Mitgestalten zu finden."

"Zufriedenstellend" nennt Stadtchef Luger die Bilanz seit der 15er-Wahl. Linz sei im Städtebau dynamisch (z. B. Ebelsberg-Bebauung), beim öffentlichen Verkehr setze man entscheidende Schritte (zweite Tram-Achse), die Stadtfinanzen werde man konsolidieren und Linz als Stadt der Innovationen entwickeln: "Die Arbeit der Stadtregierung ist konstruktiv. Die Nagelprobe kommt aber erst mit der Budgetkonsolidierung."

Als negativ bezeichnet Luger in seiner Bilanz die steigende Arbeitslosigkeit und dass der starke Zuzug den gesellschaftlichen Zusammenhalt brüchig mache.

Nummer 2 in Linz

Sehr zufrieden mit dem ersten Jahr nach der Wahl ist FP-Chef Vize-Bürgermeister Detlef Wimmer: "Wir konnten auch abseits der Themen Zuwanderung und Asyl viele Akzente setzen." Seine FP, die von neun auf 16 Mandate hochschnellte und Nummer 2 wurde, sei in Linz ein Reformmotor, sagt Wimmer. Beobachter sprechen hingegen von einer Zähmung der FP, seitdem sie für die Finanzen mitverantwortlich sind.

Die Grünen, die von sieben auf neun Mandate zulegten, sehen ihre Hauptrolle im Gemeinderat als soziales Gegengewicht und Verfechter des öffentlichen Verkehrs und des Radfahrens. Überraschend gut in Szene setzten sich die Neos mit ihren drei Mandaten, vor allem in den Bereichen Stadtplanung und Kontrolle.

