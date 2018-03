Linz an der Baustelle

LINZ. Spektakuläre Abrissprojekte in der Landeshauptstadt: die Bruckner-Uni weicht einem Wohnturm und die alte Tabakfabrik öffnet sich Richtung Osten zur Holzstraße.

Ein Abriss, wie man ihn nicht alle Tage sieht: Fragmente der ehemaligen Bruckner-Uni. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Es sind Baustellen, die ob ihrer Dimension die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich ziehen.

So geht in Urfahr der Abriss der ehemaligen Bruckner-Universität zügig voran. Und so wie es aussieht, kann der Betreiber des 97 Meter hohen Wohnturms, der dort entstehen soll (die Bruckner Immobilien EntwicklungsGmbH), den Zeitplan für die Umsetzung auch einhalten.

Wie berichtet hat der Linzer Gemeinderat mit den Stimmen von SPÖ, FPÖ und ÖVP mehrheitlich die notwendige Bebauungsplanänderung beschlossen und damit grünes Licht für den Bruckner-Tower gegeben. Nun muss noch das Land als Aufsichtsbehörde die Linzer Bebauungsplanänderung genehmigen, was "üblicherweise einen Monat dauert", wie Planungsstadtrat Markus Hein (FP) sagt. Parallel dazu läuft das Baubewilligungsverfahren beim Magistrat, ein reines Behördenverfahren.

357 Wohnungen im Tower

Bis Mitte April soll der Uni-Abriss erledigt sein, sagt Wolfgang Suppan, Bauleiter des Bruckner-Towers. Zeit brauche auch die getrennte Entsorgung der Tonnen von Bauschutt. Ist dies erledigt, werde noch im April mit dem Neubau begonnen, so der Plan. Eine 4800 Quadratmeter große Baugrube soll auf 18 Meter Tiefe ausgehoben werden, bevor es in die Höhe gehen kann. In Summe sollen 357 Wohnungen im Turm Platz finden.

Ordentlich was los in Sachen Neugestaltung ist in diesen Tagen auch auf dem Gelände der Tabakfabrik. Dort werden derzeit die alten Zwischenmagazine entfernt, die in früheren Zeiten als Lagerplatz für den Rohtabak verwendet wurden.

Eines von zwei nicht denkmalgeschützten Zwischenlagern wird komplett, das andere teilweise abgetragen. Damit öffnet sich die Tabakfabrik nicht nur Richtung Osten zur Holzstraße hin, es kommt auch mehr Licht ins Areal.

Apropos Öffnung: Ziel der Tabakfabrik ist es, dass die Linzer die Location als Treffpunkt annehmen. Immerhin möchte Direktor Chris Müller den Peter-Behrens-Platz zu einem "zweiten Linzer Hauptplatz" machen. Behrens war übrigens der Architekt der Anfang der 30er errichteten Tabakfabrik.

Durchbruch Richtung Holzstraße in der Tabakfabrik

