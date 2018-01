Linz: Aufregung um neues Vereinshaus neben Moschee

LINZ. Verein der Bosniaken plant in der Kremplstraße ein neues Vereinslokal – Neos lösen mit Kritik am Bau Polit-Debatte aus.

Neben der Moschee in der Kremplstraße 4 plant der Verein der Bosniaken "Nur Linz" den großzügigen Umbau des erworbenen Hauses. Neos-Gemeinderat Lorenz Potocnik erhebt schwere Vorwürfe gegen die Stadt wegen angeblicher Nicht-Einhaltung der Bauordnung und fordert die Prüfung des Umbaus im Gestaltungsbeirat.

Der Verein der Bosniaken kaufte das Nachbargebäude der Moschee, um die zunehmenden Aktivitäten – unter anderem Integrationsangebote – besser koordinieren zu können, als dies in den bisherigen Räumlichkeiten möglich ist. Das betreffende Haus brauche eine innere und äußere Sanierung, erklärt "Nur"-Vereinsvorsitzender Sabahudin Mujevic. "Die Rede ist von einer geringfügigen Aufstockung, in Wirklichkeit handelt es sich um ein dreistöckiges Veranstaltungszentrum mit zusätzlichen Wohnungen. Wir reden also von einem vollwertigen Bau", so die Kritik von Potocnik.

Diskussion um Bebauungsplan

Das geplante Projekt soll über ein, als Keller deklariertes, versenktes Erdgeschoß verfügen. "Dies entspricht der Bauordnung. Das Geschoß befindet sich teilweise unter der Erde und ist deshalb auf die Geschoßzahl nicht anzuwenden", erklärt Robert Huber, Direktor der Bau- und Bezirksverwaltung. Somit entspreche es der gesetzlich geregelten zweigeschoßigen Bauweise des Gebietes.

Die Aufregung nicht verstehen kann "Nur"-Vorsitzender Mujevic: "Wir haben bei den Planungen für unser Vereinshaus die Bauordnung strikt eingehalten. Wir erwarten uns daher auch nichts anderes, als auf Grundlage der bestehenden Rechtsordnung den Bau zu genehmigen oder Änderungen vorzugeben."

Aufgrund der Sichtbarkeit und Relevanz des Gebäudes fordert Potocnik die Präsentation vor dem Gestaltungsbeirat. "Für ein Bauvorhaben dieser Größenordnung benötigt es keinen Beirat. Die Frage des Ortsbildes wurde durch einen Sachverständigen bereits geklärt", entgegnet Huber. Auch die Frage der Architektur sei eine subjektive und stelle, in diesem Fall, kein Kriterium für die Einsetzung des Beirates dar.

"Die Linzer SPÖ drückt offenbar ein Auge sehr fest zu", so Potocnik. Stadträtin Regina Fechter (SP) weist dies entschieden zurück: "Ich bin davon überzeugt, dass die Beamten auf Basis der Bauordnung agieren." Die Augenscheinverhandlung für die Baubewilligung findet am 7. Februar statt. Die ÖVP forderte unterdessen, dass alle Fakten auf den Tisch müssen. Es dürfe bei Bauvorhaben nicht mit zweierlei Maß gemessen werden.

1 Kommentar FreundlicherHinweis (2279) 23.01.2018 00:21 Uhr Der ach so liberale Oberbobo Potocnik. Auch nur ein verkappter Blauer. Davon gibts eigentlich genug und dafür brauchts keine zusätzliche Partei. Oder will er sich wie immer einfach nur um jeden Preis medial wichtig machen?

