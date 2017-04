Leondinger Busenbrunnen wird zur Polit-Posse

LEONDING. VP und FP treten für die Erhaltung der Frauenbüste ein – Alle Parteien für das Sparen von Trinkwasser.

Der Leondinger Busenbrunnen erregt die Gemüter. Nun ist die vor dem Rathaus aufgestellte nackte Frauenbüste auch zu einem politischen Thema in der nach Einwohnern viertgrößten Stadt Oberösterreichs geworden.

VP und FP sind gegen die Entfernung der Frauen-Skulptur. In der SP wiederum gibt es Gegner und Befürworter der nackten Tatsachen. Bei den Grünen überwiegt die Ablehnung des von Frauenrechtlerinnen als sexistisch bezeichneten Gebildes.

Der Urheber des Brunnens, Alt-Bürgermeister Herbert Sperl (SP), ist erzürnt über Parteifreunde, die den Brunnen auf mehr oder weniger elegante Art entfernen lassen wollen. Unterstützung bekommt Sperl, der von 1997 bis 2008 Leondings Bürgermeister war, in der Busenbrunnen-Angelegenheit von Volkspartei und Freiheitlichen.

"Eigentlich hätten wir Wichtigeres zu tun. Aber ich bin der Meinung, dass der Brunnen bleiben soll", sagt Vizebürgermeister Franz Bäck (VP). Die nunmehrige Auseinandersetzung sei durch SP-interne Grabenkämpfe verursacht, sagt Bäck weiters. Der VP-Politiker ist nicht nur gegen die Entfernung des Brunnens, sondern für dessen Adaptierung: "Man soll eine Pumpe einbauen, so dass kein Trinkwasser mehr verschwendet wird."

"Brunnen ist eine Institution"

Auch Vizebürgermeister Michael Täubel (FP) ist dafür, dass der Brunnen in ein wassersparendes Gebilde umgebaut wird: "Für mich ist fix, dass der Brunnen bleiben muss. Denn er ist mittlerweile eine Institution. Es soll aber kein Trinkwasser vergeudet werden."

"Bei uns überwiegen die Stimmen, dass der Busenbrunnen weg soll. Denn er ist ein befremdliches Symbol", sagt Stadtrat Sven Schwerer von den Grünen. Sollte die Frauenskulptur nicht entfernt werden, müsse man sie auf alle Fälle mit einer Umwälzpumpe ausrüsten, sagt Schwerer: "Man muss verhindern, dass Trinkwasser verschwendet wird."

SP: Kein Abriss-Beschluss

Auch die SP ist für das Sparen von Trinkwasser. Der Einbau einer Umwälzpumpe werde demnächst im Planungsausschuss des Gemeinderates diskutiert, kündigt die derzeit geschäftsführende Vizebürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (SP) an. Sie betont, dass es (derzeit) keine Handhabe gibt, den Busenbrunnen zu entfernen: "Es gibt keinen entsprechenden Beschluss."

In Leonding ein Aufreger, Anderswo ganz Normal

Nur lächeln kann OÖN-Leser Ludwig Pullirsch über die Busenbrunnen-Diskussion: In Almuñécar (Andalusien, oben) gebe es einen solchen aus der Römerzeit. Er ist an einem Aquädukt angebracht, um den damaligen Bewohnern den Zugang zu Wasser zu ermöglichen. Das katholische Spanien stoße sich nicht an den Brüsten der römischen Dame, so Pullirsch.

