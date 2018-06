Lenker wollte Reh ausweichen: Pkw prallte gegen Baum

LANDSHAAG. Frontal gegen einen Baum ist in der Nacht auf Mittwoch ein 20-jähriger Pkw-Lenker in Landshaag (Bezirk Urfahr-Umgebung) gekracht, nachdem er eigenen Angaben zufolge einem Reh ausweichen wollte.

(Symbolbild) Bild: Colourbox

Es war gegen 04:10 Uhr, als der 20-Jährige auf der Landshaager Landesstraße Richtung Landshaag unterwegs war. Nachdem er dem Reh ausweichen wollte, verlor der Lenker die Herrschaft über seinen Wagen und kam von der Fahrbahn ab, ehe dieser bei der abschüssigen Böschung frontal gegen einen Baum krachte. Anschließend wurde der Wagen in ein angrenzendes Maisfeld geschleudert. Der Verletzte wurde von den Rettungskräften versorgt und in das UKH Linz gebracht. Am Auto das 20-Jährigen erstand Totalschaden.

