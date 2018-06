"Lebenswert, grün und sauber": Das schätzen die Bewohner in Urfahr

LINZ. Was gefällt den Linzern, die in Urfahr daheim sind? Und was sollte dringend geändert werden?.

Man würde wohl nicht in die Nähe eines Propheten gerückt werden, wenn man einfach so dem Stadtteil Urfahr höchste Lebensqualität bescheinigen würde. Der Norden von Linz ist seit jeher ein beliebter wie auch begehrter Platz zum Leben. Das sagt nicht nur das Gefühl. Das sagen auch diejenigen, die dort zu Hause sind.

94,5 Prozent geben an, gerne hier zu wohnen. Der Prozentsatz derer, die sich vorstellen könnten, in einem anderen Linzer Stadtteil zu leben, oder lieber in einer anderen Gemeinde wohnen würden, ist folglich gering. Das ist aber auch keine große Überraschung, da die Verbundenheit der Urfahraner mit ihrem Stadtteil seit der ersten Bürgerbefragung außerordentlich hoch ist.

Punkten kann der Stadtteil aus Sicht der Befragten damit, dass er als lebenswert (90,7 Prozent), grün (88,3 Prozent) und sauber (81,5 Prozent) wahrgenommen wird. Darüber hinaus stufen 72,7 Prozent der Teilnehmenden ihr Wohngebiet als sicher ein.

Durch die Bank gute Werte

Besonders zufrieden sind die Bewohner von Urfahr in ihrem Wohngebiet mit den Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf (91,1 Prozent), dem Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln (76,6 Prozent) und der hier lebenden Wohnbevölkerung (73,7 Prozent).

Weniger zufrieden sind die Teilnehmer hingegen mit den Parkmöglichkeiten, sowohl mit jenen abends und nachts (30,8 Prozent) als auch mit jenen tagsüber (28,4 Prozent). Mit der Tätigkeit der Polizei sind 48,9 Prozent der Befragten zufrieden, aber 12,6 Prozent unzufrieden. Zudem gibt es den Wunsch nach mehr Einsätzen von Polizeistreifen zu Fuß (27,2 Prozent).

Mit Blick auf die Parkplatzsituation zeigt sich, dass 53,7 Prozent die Ausweitung des Bewohnerparkens in bestimmten Gebieten von Urfahr generell für sinnvoll erachten. Wenn es aber um die Umsetzung dieser Maßnahme in ihrem Wohngebiet geht, dann dreht sich das Stimmungsbild. Dann sind nur noch 34,5 Prozent der Befragten der Meinung, dass das eine sinnvolle Maßnahme sei.

Was das Ende des Parkens auf dem Jahrmarktgelände betrifft, so erachten 39,1 Prozent der Urfahraner diese Maßnahme als sinnvoll. Eine Mehrheit (57,5 Prozent) kann sich damit aber nicht anfreunden.

Bei all den durchwegs positiven Einschätzungen der Urfahraner Bevölkerung, was ihren Stadtteil angeht, brennt natürlich auch hier die Verkehrssituation den Menschen unter den Fingernägeln. 17,8 Prozent halten die Situation für stark verbesserungswürdig.

